Küçükçekmece’de korkutan yangın!

Yayınlanma: 26.09.2023 - 12:56

Güncelleme: 26.09.2023 - 13:16

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Kanarya Mahallesi'nde saat 09.40 sıralarında 3 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanların çıktığını gören yurttaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Bina sakinleri ise kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

İtfaiyeye ekiplerinin yangına müdahalesi sırada yangın yan çatıya sıçradı. Yangının çatılara sıçradığını gören iki kardeş hortum ve yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Paniğe neden olan yangında yaralı ve can kayıplarının olmadığı öğrenildi.

Yangının çıktığı binanın çatısı tamamen yanarken yan binanın çatısı ise hasar aldı. Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.