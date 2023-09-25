Çorum’da anız yangını: Yüzlerce dönüm alan zarar gördü

Çorum’un Alaca ilçesinde çıkan anız yangınında yüzlerce dönümlük alan zarar gördü.

İHA
Yayınlanma: 25.09.2023 - 07:25
Çorum’da anız yangını: Yüzlerce dönüm alan zarar gördü
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Alaca ilçesi Bolatcık Köyü mevkiinde akşam saatlerinde arazide bilinmeyen sebeple çıkan anız yangını kısa süre büyüyerek çevrede bulunan tarlalara sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ile jandarma ekipleri sevk edildi.

SAATLER SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Büyük bir alana yayılan ve yüzlerce dönüm alanı etkileyen yangın hemen yanında bulunan ormanlık alan ve köye ulaşmadan itfaiye, jandarma ve köylülerin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.


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