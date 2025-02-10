Avukatı paylaştı: 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten tutuklanan akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör’ün ifadesi ortaya çıktı

Yayınlanma: 10.02.2025 - 15:41

Güncelleme: 10.02.2025 - 15:41

Akademisyen, yazar Çiğdem Bayraktar Ör sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.

Ör'ün avukatı Hüseyin Ersöz, sosyal medya hesabından, savcılık ifadesini de içeren bir paylaşım yaptı.

Ersöz şunları yazdı:

"Müvekkilimiz Çiğdem Bayraktar Ör, X sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşım nedeniyle İstanbul Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği Kararıyla tutuklanmıştı.

Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 10. gününü dolduran Çiğdem Ör’ün tutukluluğuna yapılan itiraz da geçtiğimiz hafta ret kararıyla neticelendi.

Çiğdem Ör’ün sosyal medya paylaşımının Cumhurbaşkanına Hakaret Suçunu oluşturduğunu söylemek ise mümkün değil. Zira, ancak “ağır eleştiri” olarak kabul edilebilecek paylaşımın, tutuklama gibi bir tedbire gerekçe oluşturması, İfade Hürriyeti yanında Özgürlük Hakkı’nın da ihlali niteliğinde.

Çiğdem Ör hakkındaki hukuki süreçte, tutuklama tedbirinin kaldırılması amacıyla önümüzdeki günlerde “tahliye talebinde” bulunacağız. Bununla birlikte İfade Hürriyeti ve Özgürlük Hakkı’na ağır bir müdahale oluşturan bu durumun tespiti için Anayasa Mahkemesi’ne “tedbir talepli” Bireysel Başvuru yapmanın da hazırlığındayız.

Siyasilere yönelik ağır eleştiri veya kaba söz olarak nitelendirilen düşünce açıklamalarına, daha fazla anlayış gösterilmesi gerektiği ve suç oluşturmayacağı, hem Yargıtay hem de Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarıyla ortaya konulmuş bir husus olarak karşımıza çıkıyor.

Bu sebeple, sadece bir düşünce açıklamasına dayanan tutuklama tedbirinin ölçülü olmaması bir yana, “önce cezalandırılalım sonra yargılarız” yakınmasıyla gündeme gelmesinin de haklı bir eleştiri olduğu kanaatindeyim.

Çiğdem Ör’ün Savcılıktaki savunması için…"