Akademisyenler, mezunlar ve öğrenciler eylemlerini sürdürüyor
Boğaziçi Üniversitesi’nde Prof. Dr. Melih Bulu’nun AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektör olarak atanmasıyla başlayan eylemler, 500. gününü geride bıraktı. Akademisyenler, mezunlar ve öğrenciler nöbette ellerinde çiçek tuttu.
Melih Bulu’nun üniversite bileşenlerinin görüşleri alınmadan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla rektör olarak atanmasının ardından başlayan eylemler dün 500. gününü geride bıraktı.
Üniversite bileşenleri gazetemize konuşurken Boğaziçililer direnmekte kararlı oldukları mesajını verdi. 16 aydan fazla süredir devam eden Boğaziçi eylemlerine dün de coşkulu bir kalabalık eşlik etti. Cumhuriyet girilmesi keyfi biçimde yasaklanan Boğaziçi Üniveristesi’ne girerek eylemleri izledi. Akademisyenler, mezunlar ve öğrenciler nöbette ellerinde çiçek tuttu.
Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Fikret Adaman, Temel Bilimler binası önünde “Devlet Piyasa ve Sivil Toplum” konulu açık ders verdi. Açıklamada, “Dekanların ve rektörün gücü artırıldı. Melih Bulu’nun yardımcıları yönetime gelince aynı onun gibi devam ettiler. Başından itibaren burada seçilmiş süreçlere saldırı ve tahrik var” denildi. Sonradan kurulan hukuk fakültesine de tepki gösteren akademisyenler, “Jet hızıyla yapılan bu atamaların çoğu genç insanlar. Çok kısa süre sonra Türkiye’nin en iyi öğrencileri karşılarına gelecek. Onlara nasıl hukuk dersi vereceklerini merak ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Cem Ersoy, “Liyakata, emeğe dayalı bir sistemi yıkıp, kadrolaşmak için keyfi bir şekilde istedikleri şekilde sistem kurmaları kabul edilebilir değil” dedi. Ekonomi Bölüm Başkanı Ünal Zenginobuz, “İktidar, Boğaziçi’nin özerk yapısına tahammül edemiyor. Savunmak için sonuna kadar devam edeceğiz” dedi. Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Betül Tanbay da, “Bizim yıllar içinde işlediğimiz tüm değerler bozuldu. Rektör ve dekanın istediğini istediği bölüme sokacağı bir sisteme gidildi” diye konuştu.
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