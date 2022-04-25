Boğaziçi Üniversitesi'ne ÖGB müdahale etti!
Boğaziçi Üniversitesi'nde 1 Mayıs'a ilişkin stant açan öğrencilere özel güvenlik görevlileri müdahale etti.
Devrimci Gençlik Birliği (DGB) üyesi öğrenciler, Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüs'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne ilişkin stant açtı.
Öğrencilerin açtığı stanta özel güvenlik görevlileri müdahale etti. DGB üyeleri üniversite dışına çıkartıldığı sırada Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri saldırıya tepki gösterdi.
Müdahale sırasında gözaltına alınan 2 öğrenci karakola götürüldü.
İşte o anlar:
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