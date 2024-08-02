Akarsu yatağına düşen araçtaki 3 kişi yaralandı

Çorum'un İskilip ilçesinde otomobilin akarsu yatağına düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 02.08.2024 - 09:20
Akarsu yatağına düşen araçtaki 3 kişi yaralandı
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Gülser A. idaresindeki 19 SC 602 plakalı otomobil, ilçe girişinde yoldan çıkarak Meydan Çayı'na düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve otomobilde bulunan Ali A. ve Tuğba S, İskilip Belediyesi itfaiye ekiplerince akarsu yatağından çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 3 yaralı, ambulansla İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


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