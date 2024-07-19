Çorum'da kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Çorum’un Alaca ilçesinde virajda kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı.
Feci kaza, dün akşam Özhan Mahallesi’nde meydana geldi. Musa Can D. idaresindeki 19 AK 272 plakalı otomobil tek şeritli yolda virajı alamayarak takla atıp, savrularak yol kenarındaki tarlaya uçtu.
Kazada araçta bulunan Ahmet Talha K., Göktuğ B. ve Metehan Y. yaralanırken Rüveyda Eryılmaz ise hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Alaca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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