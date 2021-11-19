Akaryakıt istasyonlarında zam kuyruğu!

19 Kasım 2021 Cuma, 19:31

Son günlerde akaryakıta gelen zamlar sürücüleri tedirgin etmeye başlarken, bu geceden itibaren akaryakıt fiyatlarına litrede 50 kuruş zam geleceği öğrenildi.

Zam haberini alan Aydınlı sürücüler, akşam saatlerinde il genelindeki benzinliklere akın etti. Zamdan etkilenmemek için depolarını doldurmak isteyen araç sahipleri akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturdu.

Pek çok sürücü kredi kartıyla araçlarının deposunu zamsız yakıtla doldururken, Aydın genelindeki akaryakıt istasyonları da akşam saatlerinden itibaren tam kadro mesai yaptı.

BENZİN, MOTORİN VE LPG'YE ZAM

Dolar/TL kurunda yaşanan artış sonrası bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 52 kuruş, motorine 50 kuruş zam yapıldı. LPG'ye ise 45 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 15'e düşürdü. Kararın ardından döviz kurları rekor üstüne rekor kırdı.

Döviz kurlarındaki yükseliş sonrası, benzin, LPG ve motorine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere yeni zam geleceği belirtilmişti.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 20/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 52, Motorinde 50 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.

EPGİS, LPG zammına ilişkin ise "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 20/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 45 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" ifadelerine yer verildi.