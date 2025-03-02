Akaryakıt istasyonunda 2 kişi bıçakla saldırdı!

Samsun’da akaryakıt istasyonunda bıçaklı saldırıya uğrayan motosiklet sürücüsü, yaralanarak hastanelik oldu.

Akaryakıt istasyonunda 2 kişi bıçakla saldırdı!
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İHA
Yayınlanma: 02.03.2025 - 19:10

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Atatürk Mahallesi’nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğukan U.(25) adlı genç motosikletine benzin almak için akaryakıt istasyonuna gitti.

Benzin alan Doğukan U., motosikleti ile akaryakıt istasyonundan gitmek isterken tanımadığı 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Bıçaklı saldırganlar kaçarken, belinden bıçaklanan Doğukan U., ambulansa Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

1 ay sonra düğünü olacağı öğrenilen Doğukan U., motosikletine benzin alıp giderken akaryakıt istasyonunda tanımadığı bir kişinin kolunu tuttuğunu ve diğerinin de bıçakladığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Samsun #bıçaklı saldırı

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