Akaryakıt istasyonunda bıçaklı saldırı: 2 yaralı!

Adıyaman Gölbaşı'da yakıt aldıkları sırada bıçaklı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı. Ormanlık alana kaçan saldırganlar ise jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 01.07.2023 - 10:21
Akaryakıt istasyonunda bıçaklı saldırı: 2 yaralı!
Abone Ol google-news

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine bağlı Haydarlı Köyü yakınlarında bulunan bir akaryakıt istasyonundan yakıt almak isteyen Ferdihan Ş. ve Hüseyin Ş., henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı Burak K. ve Eyüp K.’nin bıçaklı saldırısına uğradı.

Edinilen bilgilere göre; saldırıda Ferdihan Ş. bıçak darbeleriyle yaralanırken, Hüseyin Ş. ise darp sonucunda yaralandı. Saldırgan Burak K. ve Eyüp K., olay yerinden hızla kaçtı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Ferdihan Ş., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

ORMANLIK ALANDA YAKALANDILAR!

Olay yerinden kaçan Burak K. ve Eyüp K. İse, jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda ormanlık alanda saklandıkları yerde yakalanarak gözaltına alındı. Her iki zanlı da, sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.


adıyaman akaryakıt akaryakıt istasyonu bıçaklı saldırı gölbaşı gözaltı

İlgili Haberler

Mardin'de bıçaklı saldırı: 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Mardin'de bıçaklı saldırı: 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Ankara’da kavgayı ayırmaya çalışan polise bıçaklı saldırı

Ankara’da kavgayı ayırmaya çalışan polise bıçaklı saldırı
Son dakika... Erdek Belediye Başkanı, bıçaklı saldırıda yaralandı

Son dakika... Erdek Belediye Başkanı, bıçaklı saldırıda yaralandı

En Çok Okunan Haberler