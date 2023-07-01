Akaryakıt istasyonunda bıçaklı saldırı: 2 yaralı!

Yayınlanma: 01.07.2023 - 10:21

Güncelleme: 01.07.2023 - 10:21

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine bağlı Haydarlı Köyü yakınlarında bulunan bir akaryakıt istasyonundan yakıt almak isteyen Ferdihan Ş. ve Hüseyin Ş., henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı Burak K. ve Eyüp K.’nin bıçaklı saldırısına uğradı.

Edinilen bilgilere göre; saldırıda Ferdihan Ş. bıçak darbeleriyle yaralanırken, Hüseyin Ş. ise darp sonucunda yaralandı. Saldırgan Burak K. ve Eyüp K., olay yerinden hızla kaçtı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Ferdihan Ş., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

ORMANLIK ALANDA YAKALANDILAR!

Olay yerinden kaçan Burak K. ve Eyüp K. İse, jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda ormanlık alanda saklandıkları yerde yakalanarak gözaltına alındı. Her iki zanlı da, sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.