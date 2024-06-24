Akaryakıt istasyonunda bıçaklı ve silahlı gasp olayında yeni gelişme

Yayınlanma: 24.06.2024 - 11:25

Güncelleme: 24.06.2024 - 11:25

Merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonunun marketine giren cerrahi maskeli ve eldivenli 2 kişi tabanca ve bıçakla, görevlileri tehdit ederek 20 bin lira gasbetti.

Şüphelilerin kaçmasının ardından görevlilerin olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekipler, akaryakıt istasyonunun, çevredeki işyerlerinin ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına ait yaklaşık 100 saatlik görüntüden yola çıkarak olayı gerçekleştiren 2 şüpheli ve çevrede gözcülük yapan bir kişinin kimliğini belirledi.

Olayı gerçekleştiren E.İ. (17) ve İbrahim A. (19) ile bu kişilere yardım eden İ.Ö. (17) Gülbahçesi Mahallesi'ndeki adreslerine düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan zanlıların, ifadelerinde gasbettikleri 20 bin lirayı harcadıklarını öne sürdükleri bildirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olayın meydana geldiği işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, 2 şüphelinin içeriye girdikten sonra bıçakla görevlileri tehdit ettikleri görülüyor.

Kayıtlarda zanlılardan E.İ'nin görevlileri korkutmak için arkadaşı İbrahim A'nın belindeki tabancayı alıp marketin tavanına ateş ettiği, bunun üzerine görevlinin kasadaki paraları çıkartıp zanlının uzattığı poşete doldurduğu yer alıyor.

Görüntüye, şüphelilerin birkaç paket sigara da alarak işyerinden hızla uzaklaşmaları yansıyor.