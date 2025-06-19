Akaryakıt istasyonunda direğe çarpıp takla attı: Yaralılar var!

D-130 karayolunun Başiskele ilçesi geçişinde Vezirçiftliği Mahallesi mevkiinde gece yarısı bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; İzmit istikametine giden E.B.A. idaresindeki 41 AEP 645 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun tabela direğine çarpıp takla attı. Otomobilde sıkışan E.B.A. ve adı öğrenilemeyen yolcu yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle yaralılar otomobilden çıkartıldı. Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Kocaeli Şehir Hastanesi ile Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan E.B.A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.