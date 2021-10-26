Akaryakıt zamlarına yurttaşlardan sert tepki

26 Ekim 2021 Salı, 18:17

Türk Lirası dolar karşısında değer kaybetmeye devam ederken, akaryakıt zamları da beraberinde geliyor.

Yurttaşlar, art arda gelen zamlara isyan etti. Yaşadıkları ekonomik sıkıntıları Cumhuriyet TV'ye anlatan yurttaşlar, gelecekle ilgili ekonomiden bir ümitlerinin kalmadığını söylediler.

''YİNE ZAM GELİRSE ARABAYI YAKARIZ''

-Son gelen zamlardan nasıl etkilendiniz?

- Bundan 3-4 ay önce 150 liraya aldığımız mazot vardı, şimdi 250 liraya depo dolduruyoruz. Kazancımız sıfırlandı. Her şey pahalılandı, bıktık. Arabaları çekeceğiz bu gidişle. Yevmiye alamıyoruz. Hiçbir şey de düzelmiyor.''

- Benzine çalışıyoruz. Depoyu doldurunca bize bir şey kalmıyor. Yine zam gelirse arabayı yakarız. Bilmiyorum düzeleceğiz inşallah, olaylar bitince düzeleceğiz inşallah.''

- Önceden kazancın yarısını mal sahibine veriyorduk, şimdi diğer yarısını devlete veriyoruz. Maaşım yüzde 25 eksildi. Bu tarihte bir ilktir. Mazot benzini geçti. Hükümet nasıl bir çözüm bulacak bilmiyorum.''

- Çok mutluyuz, harika. Memnunuz, çok güzel. Bahşiş de atıyoruz artık. Diyeceğim, değiliz. depo 140 liraya doluyordu, şimdi 200 lirayı buluyor. Yüzde 20 zam aldık. Mutsuzuz, mutsuz olmaya devam edeceğiz. Seçim olana kadar zamlar azalmaz.''

- 200 lira alıyorduk, şimdi 300 liraya alıyoruz. Ne bize, ne arabaya bir şey kalıyor. Evimize 70-80 lirayla gidiyoruz. Nereye yetecek bu para? Mazota mı, vergiye mi, tamire mi verelim? Nasıl yapalım bilmiyoruz, işin içinden çıkamıyoruz. Şu anda nereden baksan geçen yıla oranla yarı yarıya fark var. Hiçbir ümidimiz yok. Yatıyoruz kalkıyoruz dolar yükseliyor. Bir ümit kalmadı, her şey bitti.''