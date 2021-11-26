Akaryakıt zammı toplu ulaşımı vurdu: Bir gecede 51 milyon TL yük!

26 Kasım 2021 Cuma, 11:18

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kasım ayı meclis toplantısının 7’inci birleşimi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yönetiminde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) yapıldı. Meclis gündeminde ESHOT Genel Müdürlüğü’nün 2022 mali yılı performans programı ve bütçesi yapılan görüşmelerin ardından oy çokluğu ile kabul edildi. ESHOT’un 2022 gelir bütçesi 1 milyar 414 milyon 35 bin TL, gider bütçesi ise 1 milyar 821 milyon 600 bin TL olarak kabul edildi.

Birleşimde siyasi partilerin grup temsilcileri bütçe hakkında sırayla görüşlerini dile getirdi. ESHOT’un 2021 yılında yaptığı faaliyetler hakkında bilgi veren CHP Grup Başkan Vekili Mustafa Özuslu, kurumun sağladığı tasarrufu rakamlarla açıklayarak, “Tek seferde alınan 364 otobüsün sağladığı mali avantajdan söz edeceğim. Bu gerçekten bir finansman becerisi, kamucu bürokrat anlayışının açık seçik çok güzel bir örneğidir. 570 milyon TL’ye 5 yıl vadeli ve 5 yıl garantili olarak alınan 364 otobüsün alımından elde edilen tasarruf bedeli 293 milyon TL’dir. Eğer banka kredisiyle alınsaydı 5 yıl sonunda 863 milyon TL’nin bankalara ödenmesi gerekiyordu. 102 milyon TL’lik KDV istisnası da dahil edildiğinde belediyenin kasasına kalan ve yeni yatırımlara kaynak teşkil edecek miktar 395 milyon TL’ye ulaşıyor. Neredeyse bedavaya getirilen otobüslerin, kendi içinde finansman yaratma tekniğiyle yapılan alımların İzmir halkına sağladığı katkıyı şapka çıkartarak alkışlamak istiyorum” diye konuştu.

"ESHOT’UN BÜTÇESİNE BİR GECEDE 51 MİLYON YÜK GELDİ"

Türkiye’de hızla artan akaryakıt fiyatlarına dikkat çeken Özuslu, “Son 14 ayda motorine yüzde 33 zam geldi. Biz yılda 51 milyon litre motorin kullanıyoruz. Dün 1 lira zam geldi. Dün sadece ESHOT’un bütçesine gelen yük 51 milyon TL’dir. AK Partili arkadaşlarımıza sesleniyoruz. Kamu toplu ulaşımlarında KDV ve ÖTV muafiyetini getirsinler. Bu ESHOT’taki yangının bir nebze olsun azaltılmasına katkı koyar” dedi.

Oturumda söz alan CHP Grup Sözcüsü Nilay Kökkılınç, ise “ESHOT 14 aydır tarife değişikliği yapmıyor. Her gece döviz kurları değişirken, her gece bir ürüne zam gelirken ESHOT 14 aydır aynı tarifeyle devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“DENİZ ULAŞIMINI ARTIRMAMIZ LAZIM”

Oturumun sonunda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, meclis üyelerinin deniz ulaşımının artırılmasına yönelik görüşlerine destek vererek, “Deniz ulaşımına kara ulaşımını çok daha fazla entegre etmemiz lazım. Deniz ulaşımının kent ulaşımındaki payı yüzde 3’lerde. Bu oranı arttırmamız lazım” dedi.

"ÖNCE KAMU MENFAATİ"

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bazı yasal teşviklerden yararlanmasının bir lütuf gibi gösterilmesini eleştiren Başkan Soyer, “Bunlar hukuken herkese verilmiş olan haklar. Bizim bunu alıyor olmamız elbette bir lütuf değil. Bizim talebimiz, devletin kendi tercihleriyle yaptığı yatırımlarla şekillenen dağılımları. İzmir 40 vergi veriyor, 1 yatırım alıyor oranı, bizim açımızdan değişmesi gereken bir durum. Bu talebi o yüzden bu şekilde seslendiriyoruz. ‘Ak Parti iktidarında bütün projeler zamanında bitiyor' dendi. Kütahya’da Zafer Havalimanı zamanında bitmiş, 1 milyon 317 bin yolcu garantisi verilmiş. 7 bin 397 kişi kullanmış. 9 ay için 5,2 milyon Avro para ödenecek. Kısacası bazen zamanında bitmiş olması kamu menfaati açısından çok bir anlam taşımayabiliyor. Biz de gerçekçi bir iktidar olarak bunları da görüyoruz. Bunların da bilgisi dahilinde İzmir’de belediyecilik yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.