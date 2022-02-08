Akaryakıt zammına kamyoncu uyarısı: 'Nakliye durursa bu ülke felç olur'
Akaryakıta sürekli gelen zamlar artık nakliyecileri isyan ettirdi. CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur’un derdini dinlediği bir kamyoncu, "Buradan Konya'ya 4 bin liraya mal götürecektim. Elimizde 2 bin lira kalacaktı. Gelen 80 kuruş zamla şimdi bunun 1.750 lirası yakıta gidecek. 250 lirayla eve döneceğiz. Nakliye durursa bu ülke felç olur" dedi.
Peş peşe gelen akaryakıt zamlarının nakliyeciyi, şoförleri perişan ettiğini söyleyen CHP milletvekili Güzelmansur, Hatay Antakya Organize Sanayi Bölgesi’nde ve Kırıkhan Kamyon ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nde nakliyecilerin dertlerini dinledi.
Hatay organize sanayiden Konya’ya götürmek üzere aracını yükleyen bir nakliyeci Güzelmansur’a şunları söyledi:
“AKŞAM 12’DEN SONRA ZAM GELECEK. SABAHA BAŞ BAŞASIN"
"Buradan Konya'ya 4 bin liraya mal götürecektim. Elimizde 2 bin lira kalacaktı. Gelen 80 kuruş zamla şimdi bunun 1.750 lirası yakıta gidecek. 250 lirayla eve döneceğiz, çocuklara ekmek alacağız. Bekleyeceksin fabrikanın kapısını ekmek yok su yok. Bekleyeceksin 3-4 bin lira yük götüreceksin. Akşam 12’den sonra zam gelecek. Sabaha baş başasın."
"NAKLİYE DURURSA HAYAT FELÇ OLUR"
Kamyonunun 2 deposunun 17 bin lira mazot aldığını söyleyen nakliyeci, “Yarın bu arabanın depoları 19 bin liraya dolacak. Nereden 19 bin lirayı verecek. Otoyolu sayma zaten… Evimizin elektriği 110 liraydı. 341 lira elektrik parası geldi. Bir devlet vatandaşını yandaşa soyduruyorsa bu yazık bir şey. Biz vergimizi, BAĞ-KUR’umuzu ödüyoruz, ama neden bizi TEDAŞ’a şuna buna soydurma zorunluluğu duyuyorlar. Nakliye durursa bu ülke felç olur" dedi.
"YAŞIM DAHA 20 PETROLE 30 BİN BORCUM VAR"
Bir başka nakliyeci ise birçok yere borcunu olduğunu belirterek, “Benim yaşım daha 20. Petrole 30 milyar (30 bin TL) borcum var. Sanayiye 25 bin lira borcum var. Lastikçiyi hiç katmıyorum” diye konuştu.
GÜZELMANSUR: HER GÜN ZAM GELİYOR, AMA NAKLİYE SEKTÖRÜNDEKİ FİYATLAR ARTMIYOR
17 bin 900 TL’ye dolan bir TIR’ın akaryakıt deposunun, son gelen 80 kuruşluk zamla artık 19 bin TL’ye dolacağını söyleyen Güzelmansur “Lastiğe, elektriğe her gün zam geliyor. Ama nakliye sektöründeki fiyatlar artmıyor. Bugün 80 kuruş zam geliyor. Yarın 80 kuruş demek yüzde 6-7 civarı demek. Yüzde 6-7 nakliye artacak mı? Artmaz. Bu kimin cebinden gidiyor? Sizin cebinizden gidiyor” dedi.
İlgili Haberler
- Son Dakika: Akaryakıtta beklenen zam geldi
- Son dakika | Akaryakıt fiyatlarına yeni zam yolda
- Adana'da 26 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
- Ücretsiz ve bayat ekmek kuyruğu
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
En Çok Okunan Haberler
- Beynimiz cümleleri nasıl anlıyor?
- Yüzeylerin şekli mikropların hareketini nasıl etkiliyor?
- 'Bir devlet vatandaşını yandaşa soyduruyorsa yazık'
- Kuran kursunda skandal iddialar
- Rekabet Kurumu'ndan Duru Bulgur kararı
- TRT dizisinde tepki çeken sahne
- MHP'den sosyal medya düzenlemesi teklifi
- ABD, mağdurlara 230 milyon dolarlık tazminat ödeyecek
- Ukrayna, askeri tatbikatta Türk İHA'larını kullanacak
- Odatv'ye kumpastaki isimler hakkında yeni gelişme