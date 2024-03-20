Akasya ağaçlarını kestikleri iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı
Samsun'da bir tarım ürünleri işletmesine ait 20 adet akasya ağacını kestikleri ileri sürülen 3 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksa Tarım İşletmelerinde ait dere kenarında bulunan 20 adet akasya ağacı kesilerek çalındı.
İşyeri yetkilileri polise şikayette bulundu. Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili M.G., M.Ç. ve C.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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