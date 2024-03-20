Akasya ağaçlarını kestikleri iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı

Samsun'da bir tarım ürünleri işletmesine ait 20 adet akasya ağacını kestikleri ileri sürülen 3 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 20.03.2024 - 17:22
Akasya ağaçlarını kestikleri iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı
Abone Ol google-news

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksa Tarım İşletmelerinde ait dere kenarında bulunan 20 adet akasya ağacı kesilerek çalındı.

İşyeri yetkilileri polise şikayette bulundu. Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili M.G., M.Ç. ve C.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


adli kontrol haberleri gözaltı haberleri polis haberleri

İlgili Haberler

Durdurulan araç çalıntı çıktı: 2 gözaltı

Durdurulan araç çalıntı çıktı: 2 gözaltı
İstanbul ve Kırklareli'nde tefecilik operasyonu: 14 gözaltı

İstanbul ve Kırklareli'nde tefecilik operasyonu: 14 gözaltı
Samsun merkezli 3 ilde kaçak silah ticareti operasyonu: 5 gözaltı

Samsun merkezli 3 ilde kaçak silah ticareti operasyonu: 5 gözaltı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Hatay’da bir partinin adayının çekilerek Lütfü Savaş'a destek vereceği açıklandı

Hatay’da bir partinin adayının çekilerek Lütfü Savaş'a destek vereceği açıklandı
Hapis cezası almıştı: Mahkemeden flaş Dani Alves kararı!

Hapis cezası almıştı: Mahkemeden flaş Dani Alves kararı!
Erdoğan duymasın! Murat Kurum’dan ‘çarpıcı’ Kanal İstanbul yanıtı

Erdoğan duymasın! Murat Kurum’dan ‘çarpıcı’ Kanal İstanbul yanıtı
Dursun Özbek’ten Florya açıklaması: ‘Galatasaray’ın geleceği…’

Dursun Özbek’ten Florya açıklaması: ‘Galatasaray’ın geleceği…’
Son Dakika... CHP'de 'para sayma' görüntülerinde yeni gelişme: Canan Kaftancıoğlu da ifadeye çağrıldı

Son Dakika... CHP'de 'para sayma' görüntülerinde yeni gelişme: Canan Kaftancıoğlu da ifadeye çağrıldı
Şanlıurfaspor, Süper Kupa için muhtemel tarihi açıkladı!

Şanlıurfaspor, Süper Kupa için muhtemel tarihi açıkladı!
İstanbul'un kritik 5 ilçesinde son durum! ORC Araştırma'dan Kadıköy, Ataşehir, Sarıyer, Esenyurt ve Eyüpsultan anketi...

İstanbul'un kritik 5 ilçesinde son durum! ORC Araştırma'dan Kadıköy, Ataşehir, Sarıyer, Esenyurt ve Eyüpsultan anketi...
Bursa’da kardeşini tarlada öldüren sanık: Cinayet işlediğimi burada öğrendim hakim bey

Bursa’da kardeşini tarlada öldüren sanık: Cinayet işlediğimi burada öğrendim hakim bey