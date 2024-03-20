Durdurulan araç çalıntı çıktı: 2 gözaltı

Gaziantep’te Oğuzeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araç çalıntı çıkarken, içerisindeki 2 kişi ise gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 20.03.2024 - 12:33
Durdurulan araç çalıntı çıktı: 2 gözaltı
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Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Oğuzeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Oğuzeli ilçesinde 20 Mart 2024 tarihinde şüphe üzerine durdurdukları bir araçta yaptıkları inceleme sonucunda, aracın çalıntı olduğunu ve içerisinde bulunan 2 şüpheliden birinin hırsızlık suçundan arandığını tespit etti. 

Araç sahibine teslim edilirken, şüpheliler ise gözaltına alındı.


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