Durdurulan araç çalıntı çıktı: 2 gözaltı

Yayınlanma: 20.03.2024 - 12:33

Güncelleme: 20.03.2024 - 12:33

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Oğuzeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Oğuzeli ilçesinde 20 Mart 2024 tarihinde şüphe üzerine durdurdukları bir araçta yaptıkları inceleme sonucunda, aracın çalıntı olduğunu ve içerisinde bulunan 2 şüpheliden birinin hırsızlık suçundan arandığını tespit etti.

Araç sahibine teslim edilirken, şüpheliler ise gözaltına alındı.