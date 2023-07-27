Akbelen direnişi 4. gününde: Seçim sonrası rant ekonomisinde tam gaz!
Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı’na açılmak istenen maden sahasına karşı direniş 4. gününde. Jandarma ve güvenlik güçlerinin takyizli su, cop ve biber gazlı müdahalelerine rağmen yurttaşlar ağaçlara sarılarak direnişe devam etti. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda ormanda ağaç kesme seslerinin geldiği duyuldu.
Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy Akbelen Ormanları, İÇTAŞ ve Limak’ın ortağı olduğu YK Enerji’nin termik santral sahasını genişletmek için kurban edilirken İkizköylüler katliama direnmeye devam ediyor.
Yurttaşların aktardığına göre alanın dörtte ikisindeki ağaçlar kesildi.
Aralarında TEMA Vakfı ve WWF-Türkiye’nin de olduğu 16 sivil toplum kuruluşu ortak bir açıklama ile katliamdan vazgeçilmesi için çağrı yaparak, “İklim krizinin en temel nedenlerinden biri olan termik santralların devamlılığı için ormanların yok edilmesine izin verilmemeli” ifadeleri kullanıldı.
Sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise ağaç katliamının devam ettiği görüldü.
NE OLMUŞTU
Yeniköy ve Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerini işleten, Limak Holding ve İÇTAŞ ortaklığındaki YK Enerji, İkizköy’deki Akbelen Ormanı’nın 740 dönümlük bölgesini, termik santrallere linyit sağlayan açık maden ocağına katmak için gerekli izinleri almış (Kasım 2020) ancak İkizköylüler’in direnişiyle karşılaşmıştı.
17 Temmuz 2022 sabah saat 6'da Akbelen Ormanı’na giren Orman İşletmesi kesim ekibi İkizköy halkı ormanın derinliklerine erişinceye kadar 30'a yakın ağacı kesmişti. İkizköylüler o günden beri ormanda 24 saat nöbet tutuyor.
24 Temmuz 2023'te ise ormana tekrar girilerek çalışmalar yeniden başlatıldı.
Gelişmeleri takip için: twitter.com/ikizkoydireniyo
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