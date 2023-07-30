Akbelen direnişi 7. gününde de sürüyor: Çevreciler Çav Bella eşliğinde dans etti

Muğla’nın Milas ilçesinde termik santral alanının genişletilmesi için Akbelen Ormanı’nda ağaçların kesildiği bölgede direniş devam ediyor. İlk günden bu yana kolluk kuvvetlerinin orantısız gücüne maruz kalan yurttaşlar, bugün de jandarma ablukası alında Çav Bella eşliğinde dans etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.07.2023 - 13:31
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Muğla Milas'a bağlı İkizköy'de bulunan Akbelen Ormanı'nda, Limak Holding'in ağaçları katletmesine karşı yöre halkının ve desteğe gelen yurttaşların direnişi 7. günde de sürüyor.

Akbelen Ormanı'nda katliam sürerken köylülerin ve dayanışmaya gelenlerin mücadelesi devam ediyor.

Yurttaşlar direnişte ısrarcı olmaya devam ederken, jandarma da yurttaşları TOMA'larla, biber gazlarıyla ve gözaltılarla sindirmeye çalışıyor. 

JANDARMA ABLUKASINDA DANS

Cumhuriyet'in bölgeden aktardığına göre; çevreciler bugün Çav Bella eşliğinde dans etti.

O anlar Cumhuriyet'in kamerasına yansıdı.


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