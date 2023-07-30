Akbelen’de direniş devam ediyor: Gözaltına alınanlar hakkında yeni gelişme!
Akbelen Ormanı’nda ağaç kıyımına karşı direniş devam ediyor. Cumhuriyet’in bölgeden aktardığına göre, protestolarda gözaltına alınan 24 kişi serbest bırakıldı.
Muğla Akbelen Ormanı’nda Limak Holding ve IC Holding'in iştiraki YK Enerji tarafından işletilen Yeniköy-Kemerköy Termik Santralı’nın kömür sahasını genişletmek için başlayan ağaç kesimine karşı direniş yedinci gününe girdi.
Muğla Akbelen ormanında ağaç kesimi yedinci gününde de devam ederken Akbelenliler ve çevreciler kesimlere karşı eylemlerini sürdürüyor.
Cumhuriyet’in bölgeden aktardığına göre, Akbelen Ormanı'ndaki ağaç kesimine karşı gerçekleştirilen protestoda gözaltına alınan 24 kişi serbest bırakıldı.
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