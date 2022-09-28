Akbelen Ormanı için direnenlerin davası ertelendi

28 Eylül 2022 Çarşamba, 12:08

Milas’a bağlı İkizköy Mahallesi’nde çevreciler ve köylülerin Akbelen Ormanı’nda maden sahası için ağaç kesmek isteyen YK Enerji’ye karşı direnişi sırasında jandarmaya mukavemet ettikleri gerekçesiyle 2 kadına açılan davanın üçüncü duruşması, dün Milas 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.

Mahkemede, bir önceki duruşma sonrasında çevrecilerin avukatlarının reddi hâkim talebine ilişkin verdiği dilekçe okundu. Dosyanın reddi hâkim talebiyle ilgili karar verilmek üzere Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderileceği ifade edildi. Duruşma, Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi’nin reddi hâkim talebine ilişkin değerlendirmesinin beklenmesi için 21 Kasım tarihine ertelendi.

"AKBELEN ORMANINDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan Karadam Karacahisar Mahalleleri Doğayı Doğal Hayatı Koruma Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği (KARDOK) Başkanı Nejla Işık şunları söyledi:

"3 senedir insanca yaşam için direniyoruz. Akbelen Ormanı'nı gitmesin, zeytinliğimiz gitmesin diye canımızı ortaya koyduk. Burada yargılanmamız haksızlık. Burada cezalandırılması gerekenler malum. Yangın zamanında yangını fırsata çevirip 100'ün üzerinde ağaç kesenleri aslında burada yargılanması gerekenler, ağacını koruyanlar değil. Çocuklarımızın geleceği için çıktığımız bu yolda yolumuza devam edeceğiz. Bizi bunlarla yıldıramazlar, sindiremezler, susturamazlar. Yolumuzdan dönmeyeceğiz. Akbelen Ormanı'ndan da İkizköy'den de zeytinlerimizden de vazgeçmeyeceğiz. Kendi topraklarımızdan attılar bizi, 250 askerle. 11 kişi 250 askere nasıl darp edebilir, haksızlık bu."