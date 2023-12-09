Akbelen Ormanı'nda direniş sürüyor: 'İnsanca yaşamak istiyoruz'

Yayınlanma: 09.12.2023 - 12:37

Güncelleme: 09.12.2023 - 12:39

Limak Holding ve İÇTAŞ’ın ortak projesi olan YK Enerji’nin termik santrallerine kömür sağlanması için Muğla Milas’taki Akbelen Ormanı’nın kesimine geçen yaz başlanmıştı. Bölgede hala zeyinciliğin devam etmesine karşın sahada dinamit patlatılarak çalışmalar devam ediyor. Bölgede 45 bine yakın zeytin ağacı olmasına karşın madencilik faaliyeti zeytinlere yakın bölgelerde devam ediyor.

Köylülerin çağrısıyla bugün bölgede birçok yurttaş ve yaşam savunucu buluştu. Buluşma öncesi güvenlik önlemleri alındı.

Yurttaşların yol kenarında pankar açması üzerine jandarma alana sevk edildi. Yurttaşlar ve yaşam savunucuları jandarma baritakıyla birlikte yol kenarına itildi.

Alanda yapılan basın açıklamasına birçok milletvekili de destek verdi.

"TOPRAĞI SÖMÜRMEK İSTİYORLAR"

Ayrıca Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras burada yaptığı basın açıklamasında, “Muğla’daki termik santraller yurttaşların bir yıllık su ihtiyacını tüketmektedir. Sularımızı ücretsiz bir şekilde soğutma suyu olarak kullanılmak üzere tahsis etmişler. Bu termikleri kapatın zeytinleri, yaşamı, insanı koruyalım. Yağını çıkarana kadar toprağı sömürmek istiyorlar. Suyumuz, geleceğimiz bunlara feda edilemez. Türkiye ayağa kalksın” dedi.

İkizköy Çevre Komitesi’den Nejla Işık ise, “Dört senedir ormanı koruduk. Biz bu toprakları terk etmeyeceğiz. Burada doğduk, burada büyüdük, yine burada öleceğiz. Bizim önümüze barikat kuracaklarına Akbelen’de çalışan kepçelere, kamyonlara, patlayan dinamitlere barikat kursunlar” diye konuştu.

"İNSANCA YAŞAMAK İSTİYORUZ"

Köylülerden Aytaç Yakarı da, “Biz insanca yaşamak istiyoruz. Jandarma milletin yanında olsun. Biz burada vatanımızı, köyümüzü ve toprağımızı koruyoruz” ifadelerini kullandı.