Akbelenliler mahkeme kararını istinafa taşıdı

Yayınlanma: 24.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 24.11.2023 - 03:00

Muğla Milas’taki Akbelen Ormanı’nda YK Enerji’nin termik santrallarına kömür sağlanması için kıyıma başlandı. Ağaç kesiminin tamamlandığı bölgede son bir haftadır da Zeytin Kanunu’nun aksine zeytinliklere yakın bir bölgede dinamit patlatılıyor. Köylüler ve yaşam savunucuları, Muğla İdare Mahkemesi’nin ruhsat iptali davasını reddetmesi üzerine avukatları aracılığıyla istinafa başvurdu.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi’ne yapılan başvuruda maden işletme ruhsatı ve işletme izninin yürütmesinin durdurulması istendi. Avukat Arif Ali Cangı, “Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, maden işletme iznini 2041’e kadar uzattı. Telafisi imkânsız zararlar ortaya çıkacağından davalı idarenin savunmasının alınması beklenmeden derhal yürütmenin durdurulmasını talep ettik. Türkiye’nin de taraf olduğu Paris İklim Anlaşması’na göre 2030’da kömürden çıkmamız gerekiyor. Bu kararın tutarlı bir yanı yok. Bölgenin maden olması, Milas-Ören arasını yaşanmaz bir hale getirecek. Su kaynakları yok olacak” dedi.

NE OLMUŞTU?



Limak Holding ve İÇTAŞ’ın ortak projesi olan YK Enerji’nin termik santrallarına kömür sağlanması için geçen yaz Akbelen Ormanı’nın 740 dönümlük bölümüne jandarma eşliğinde iş makineleri girdi. Köylülerin yıllardır yürüttüğü direnişe Türkiye’nin birçok yerinden destek gitti. Buna karşın jandarma ve TOMA’nın sert müdahalesiyle birlikte yaşam savunucuları ormana sokulmadı.

