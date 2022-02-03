Akbelen Ormanı'ndaki ağaç nöbeti 200. gününe girdi

03 Şubat 2022 Perşembe, 04:00

Muğla’nın Milas ilçesi, İkizköy bölgesinde bulunan Akbelen Ormanı’nda, Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ, linyit madeni sahasını genişletmek için Orman Genel Müdürlüğü’ne müracaat ederek izin aldı. Çevreciler ve köylüler maden ocağı kurulmaması için davalar açtı.

Muğla 3. İdare Mahkemesi, Entegre Tesis ÇED Muafiyeti ve Muğla 1. İdare Mahkemesi, orman kesimi iptal davalarında “yürütmenin durdurulması” yönünde karar verdi. Ancak firma, çeşitli gerekçelerle bölgede ağaç kesmeye devam etti. Günlerce eylem yapan çevreciler, mahkeme kararına rağmen bölgeden ayrılmayan şirketin ağaç katliamını önlemek için “ağaç nöbeti” başlattı.

Ormanı korumak için 17 Temmuz’da başlatılan ağaç nöbeti 200’üncü gününe girdi. Sosyal medyadan direnişlerine devam edeceklerini belirten İkizköy halkı, “Aşkla, sabırla ve inatla Akbelen Ormanı’nı korumaya devam edeceğiz. Kar, soğuk ve yağmur da olsa bir tane ağacın kesilmesine izin vermeyeceğiz. Ormanı, doğayı ve suyumuzu seviyoruz” diyerek şirketin bölgeden çekilmesini istedi. Çevreciler 8 Şubat’ta yapılacak bilirkişi keşfi için herkesi ağaçları ve ormanı korumaya davet etti.