Milas'ta hasat festivalinde 'Akbelen' protestosu: 1 kişi gözaltına alındı

14 Kasım 2021 Pazar, 15:23

Muğla'nın Milas ilçesinde bu yıl yedincisi düzenlenen Milas Zeytin Hasat Şenliği'ne, Milas’a bağlı İkizköy’ün yakınındaki Akbelen Ormanı’nda Yeniköy-Kemerköy Termik Santralleri'ne kömür temini için ağaç kesilmesi ve maden sahalarının genişletilmesine karşı yapılan protesto damgasını vurdu.

Yeniköy-Kemerköy Termik Santrali tarafından Akbelen Ormanları’ndaki 700 dönümlük ormanlık alanın kesilerek maden ocağı açılmasına karşı 2 aydır nöbet tutan çevreciler, ağaçları kesmek isteyen Yeniköy Kemerköy Enerji şirketin Milas Zeytin Hasat Şenliği'ne sponsor olmasını protesto etti.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Akbelen Ormanı'nı ve çevresindeki zeytinlikleri yok etmek isteyen şirketin hasat festivaline sponsor olmasına tepki gösteren çevreciler, "Burada hasat şenliği yapılıyor ama ağaçlarımız korunmuyor. Santral ortakları zeytin ağaçlarını kesiyorlar, sonra da gelip zeytin şenliğine sponsor oluyorlar. Milas Belediyesi ve Milas Kaymakamlığı'nın kendi bütçeleri yok mu? Neden bu şirketin sponsorluğunu kabul ediyorlar?" diyerek tepkilerini dile getirdiler.

Çevrecilerin protestosuna polis müdahale etti. Çevre aktivisti Deniz Gümüşel polis tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.