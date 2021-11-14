Milas'ta hasat festivalinde 'Akbelen' protestosu: 1 kişi gözaltına alındı
Muğla'nın Milas ilçesinde bu yıl yedincisi düzenlenen Milas Zeytin Hasat Şenliği'de, Akbelen'de ağaç kesmek isteyen şirketin festivale sponsor olması protesto edildi. Polis, eyleme müdahale ederek çevre aktivisti Deniz Gümüşel'i gözaltına aldı.
Muğla'nın Milas ilçesinde bu yıl yedincisi düzenlenen Milas Zeytin Hasat Şenliği'ne, Milas’a bağlı İkizköy’ün yakınındaki Akbelen Ormanı’nda Yeniköy-Kemerköy Termik Santralleri'ne kömür temini için ağaç kesilmesi ve maden sahalarının genişletilmesine karşı yapılan protesto damgasını vurdu.
Yeniköy-Kemerköy Termik Santrali tarafından Akbelen Ormanları’ndaki 700 dönümlük ormanlık alanın kesilerek maden ocağı açılmasına karşı 2 aydır nöbet tutan çevreciler, ağaçları kesmek isteyen Yeniköy Kemerköy Enerji şirketin Milas Zeytin Hasat Şenliği'ne sponsor olmasını protesto etti.
1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Akbelen Ormanı'nı ve çevresindeki zeytinlikleri yok etmek isteyen şirketin hasat festivaline sponsor olmasına tepki gösteren çevreciler, "Burada hasat şenliği yapılıyor ama ağaçlarımız korunmuyor. Santral ortakları zeytin ağaçlarını kesiyorlar, sonra da gelip zeytin şenliğine sponsor oluyorlar. Milas Belediyesi ve Milas Kaymakamlığı'nın kendi bütçeleri yok mu? Neden bu şirketin sponsorluğunu kabul ediyorlar?" diyerek tepkilerini dile getirdiler.
Çevrecilerin protestosuna polis müdahale etti. Çevre aktivisti Deniz Gümüşel polis tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.
İlgili Haberler
- Akbelen'de farklı maden sahaları birleştirilip tek bir saha haline getirildi
- Akbelen Ormanları'nda direniş sürüyor: İkizköy'de 'gergin' keşif
- Tarkan’dan '7 Eylül' öncesi Akbelen Ormanı paylaşımı: ‘Kaybedecek vaktimiz yok’
- İkizköy direndi, mahkeme Akbelen’in çığlığını duydu, yürütmeyi durdurdu!
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- Eski Merkez Bankası Başkanı Yılmaz'dan, dolar iddiası
- Bu görüntülerden sonra bir açıklama daha geldi
- Ankara’da kokain ve fuhuş partisi iddiası
- '20 yıldır oy veriyorum; o olay bitmiştir!'
- İstanbul'da kanlı baskın
- AKP'ye sesimizi çıkartmayacak mıyız?
- AKP ve MHP'de çöküş
- Cemil Çiçek'ten 'yüzde 50+1' uyarısı
- Erdoğan'ın hedefinde muhalefet var
- İstanbul Bağcılar'da patlama