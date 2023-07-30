Akbelen'de ağaç katliamı yapıyorlar: Devletten aldıkları teşvik tutarı ortaya çıktı!

Yayınlanma: 30.07.2023 - 11:17

Güncelleme: 30.07.2023 - 11:17

Limak Holding ve IC Holding'in iştiraki YK Enerji tarafından işletilen Yeniköy-Kemerköy Termik Santralı’nin kömür sahasını genişlemek için Akbelen Ormanı’nda ağaç katliamı yapılıyor.

CHP Zonguldak milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Muğla Milas’ta Akbelen Ormanı’nda bir haftadır ağaç kıyımı yapan YK Enerji’ye ödenen teşvik tutarını açıkladı.

Deniz Yavuzyılmaz’ın söz konusu paylaşımı şu şekilde:

“AK Parti'nin Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri için IC İÇTAŞ-LİMAK'a ödediği teşvik tutarını tespit ettik.

2018-2023 arasında şirkete ödenen kapasite mekanizması teşvik tutarı: 1.014.331.032 TL

Bu tutar aynı zamanda dolara endeksli!”

AK Parti'nin Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri için IC İÇTAŞ-LİMAK'a ödediği teşvik tutarını tespit ettik.



2018-2023 arasında şirkete ödenen kapasite mekanizması teşvik tutarı: 1.014.331.032 TL



Bu tutar aynı zamanda dolara endeksli!



Kaynak?? https://t.co/2mdvkyNtWn… pic.twitter.com/ky9rNqTJjZ — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) July 29, 2023

YK Enerji, dava süreci devam ederken 24 Temmuz sabah saatlerinde bölgeye jandarma ekipleriyle girerek ağaç kıyımına başladı. Bölgede eylem başlatan yaşam savunucuları TOMA’lı ve biber gazlı müdahaleye maruz kaldı.