Akbelen’de binlerce ağaç kesen Limak, şimdi de gözünü Siirt’teki ormana çevirdi

Yayınlanma: 10.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.08.2024 - 04:00

2021’de lisansı iptal edildikten sonra İncir Barajı ve hidroelektrik santralı (HES) projesini devralan şirket, daha önce de iki kırma eleme tesisi ve üç hazır beton santralı için çalışmalara başlamıştı. Yine aynı proje kapsamında Şirvan’da kalker ocağı işletmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurdu.

DİNAMİTLE PATLATACAKLAR

Başvurusu değerlendirilen şirkete bakanlık, “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değil” iznini verdi. Alınan bu izinle birlikte ormanlık alandan da oluşan 24.79 hektarlık alanda kalker ocağı işletilecek.

Proje kapsamında çıkarılacak olan malzeme İncir Barajı ve HES kapsamında kurulacak olan kırma eleme tesisine gönderilecek, burada boyutlandırması yapılan malzeme hazır beton santrallarında hammadde ve projede dolgu malzemesi olarak kullanılacak. Şirket açık maden işletmesi kapsamında patlatma işlemi de gerçekleştirecek. Bu işlemlerle birlikte 200 delik açılacak. Her delikte 42.90 kilogram ANFO tipi patlayıcı ve 2 kilogram dinamit kullanılacak. Proje kapsamında yılda 24 ton dinamit, 514 ton ise ANFO tipi patlayıcı kullanılacak. Şirket proje kapsamında yerleşim alanlarına 500 metreden yakın mesafede patlatma yapılmayacağını taahhüt ediyor.

ÜMRANİYE’DE GECE YARISI AĞAÇ KATLİAMI

İstanbul Ümraniye, Ihlamurkuyu Mahallesi’nde bulunan “Trabzon Park” olarak bilinen ancak bir süredir “Trabzon Millet Bahçesi” adı altında çalışmalar yapılan ormanlık alanda önceki gece yarısı çok sayıda ağaç kesildi. AKP’li Ümraniye Belediyesi’nin yaptığı yeşil katliamından haberdar olan bölge halkı, parka giderek kesimle engel olmaya çalıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ümraniye Belediyesi’nin CHP’li meclis üyesi Metin Kaya beraberindeki heyetle ormanlık alana gitti.

Belediyeye bağlı ekipleri kesim yaparken bulan Kaya, ağaçların kesilmesine tepki gösterdi. CHP’li Kaya, yüzün üzerinde ağacın kesildiğini söyledi. Kaya, “Bu gencecik ağaçları bu ülkede yok etmek kimin hakkıdır?” diyerek isyan etti.

KIZILÇAMLAR KÜLE DÖNDÜ

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda dün saat 13.00 sıralarında alevler yükseldi. Kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormandaki yangına müdahale için Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale etti. Yangın 5 uçak, 7 helikopter, 2 iş makinesi, 15 arazöz ve 68 personelin müdahalesiyle bir saatte kontrol altına alındı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatılırken 1 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

