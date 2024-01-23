Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Sakarya'da 7 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda uyuşturucu ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmanın ardından 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Narkotik köpeği 'Üçgen'in de kullanıldığı operasyonda yapılan aramalarda 3 kilo kubar esrar, 39 gram metamfetamin, 17 gram bonzai, 5 gram kenevir tohumu, 2 hassas terazi ve 7 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi, 6 şüpheli ise gözaltına alındı.
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