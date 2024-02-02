Akçakoca Devlet Hastanesi alarm veriyor: Yıkım kararını görmediler

Düzce’de 23 Kasım 2022’de meydana gelen 5.9 şiddetli depremde hasar alan Akçakoca Devlet Hastanesi, yıkım kararı olmasına karşın faaliyetine devam ediyor.

Cengiz Karagöz
Yayınlanma: 02.02.2024 - 03:00
Akçakoca Devlet Hastanesi alarm veriyor: Yıkım kararını görmediler
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Cumhuriyet, 3 Mayıs 2023’te söz konusu hastanenin yıkım kararını gündeme getirmişti. Söz konusu kararda Sağlık Bakanlığı’nın 28 Şubat 2022’de Düzce İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderdiği yazıda Akçakoca Devlet Hastanesi binasının 2007 Deprem Yönetmeliği’ne uymadığına dikkat çekilmişti.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Düzce Temsilciliği, kentteki sağlık tesislerinin hasar durumuna ilişkin Düzce İl Sağlık Müdürlüğü’ne başvuru yaparak bilgi talep etti. Müdürlüğü konuya ilişkin verdiği yanıtta, kentte hasarlı bina ve sağlık tesisinin olmadığı ifade edildi.

SES Düzce Temsilciliği, Akçakoca Devlet Hastanesi’nin tahliye edilmesi yönündeki taleplerinin karşılık bulmadığına vurgu yaptı. Sendika ayrıca söz konusu duruma dikkat çekmek için bugün hastane önünde bir basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.



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