Akçakoca'da sahiller tatilin son gününde de dolu
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bayram tatilinin son gününde plaj ve sahiller doldu. Tatilciler, denize girip, piknik yaptı.
Kurban Bayramı tatilinin son gününde Akçakoca'daki plaj ve sahiller doldu. Çuhallı Plajı'na gelen tatilciler, hem denizin hem de güneşin tadını çıkardı. Bazı tatilciler de sahil kenarlarında piknik yaptı.
Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının ise 25 dereceyi bulduğu ilçede, tatilciler son günü değerlendirdi.
"HAVASI TEMİZ"
Ankara'dan geldiğini belirten Zeliha Çekiç, "Daha önce de Akçakoca'ya tatile gelmiştim. Havası temiz, insanları anlayışlı. Bu nedenle Akçakoca'yı tercih ettim" dedi.
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