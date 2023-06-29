Yenikapı sahilde tur teknesi battı

Yenikapı'da demirli olarak bulunan tur teknesi bilinmeyen bir nedenle battı. Teknede bulunan 3 kişi kendi imkanlarıyla çıkarken, kıç kısmı batan tekne hala suda bekliyor.

İHA
Yayınlanma: 29.06.2023 - 09:44
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İstanbul Yenikapı sahilde gece saat 03.30 sıralarında demirli bulunan tur teknesi bilinmeyen bir nedenle battı. 

Teknede bulunan ve panik yaşayan 3 kişi, kendi imkanlarıyla tekneden çıktı. Kıç kısmı batan teknenin hala suda olduğu öğrenildi.


Yenikapı sahil

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