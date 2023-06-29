Yenikapı sahilde tur teknesi battı

Yayınlanma: 29.06.2023 - 09:44

Güncelleme: 29.06.2023 - 09:49

İstanbul Yenikapı sahilde gece saat 03.30 sıralarında demirli bulunan tur teknesi bilinmeyen bir nedenle battı.

Teknede bulunan ve panik yaşayan 3 kişi, kendi imkanlarıyla tekneden çıktı. Kıç kısmı batan teknenin hala suda olduğu öğrenildi.