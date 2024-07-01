Akçay Sulak Alanı için 2 bin imza!

Yayınlanma: 01.07.2024 - 11:57

Güncelleme: 01.07.2024 - 12:09

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, çevre kirliliğine yönelik önlem alınması için imza kampanyası düzenledi. Balıkesir; Altınoluk, Akçay, Güre ve Edremit’te kurulan standlarda 2000’ne yakın imza toplandı.

Kampanyada “Mahalli Sulak Alan” olarak tescil edilen ancak henüz herhangi bir yönetim planı olmayan Akçay Sulak Alanı için bir yönetim planı hazırlanması, tescilli alanın sınırlarının genişletilerek dışarıda tutulan bölümün de sulak alan olarak tescil edilmesi, bölgede bilgilendirme tabelaları, yürüyüş yolları, gözlem kuleleri gibi yönetmelikte belirtilen koruma kurallarına uygun olarak düzenlemeler yapılması ve bölgeye moloz, atık, çöp dökülmesinin engellenmesi için gerekli önlemlerin alınması talep edildi. İmza kampanyası sonrası dilekçeler Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 2. Bölge Müdürlüğü, Balıkesir Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.