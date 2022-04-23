Akciğerinde 5 yıldır lades kemiği bulunan kişi ameliyat edildi
Bolu'da, yaşayan bir kişinin akciğerinde 5 yıldır lades kemiği bulunuyordu. Yediği tavuğun lades kemiği olduğu bilinen kemik ameliyatla çıkarıldı.
İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi ekibinin başarılı ameliyatıyla 5 yıl boyunca sol akciğerinde lades kemiğiyle yaşamını sürdüren hastanın iyileştiğini belirtti.
Demirkol, 5 yıl boyunca öksürük, şiddetli ağrı, sırtında yanma şikayetleri bulunan hastaya Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hacıali Kılıçgün koordinesinde Dr. Öğretim Üyesi Osman Yakşi ve Araştırma Görevlisi Dr. Muhammed Yavuz Haktanır tarafından endoskopik müdahale yapıldığını kaydetti.
İl Sağlık Müdürü Demirkol, ekibin başarılı müdahalesiyle akciğerinden tavuk kemiği çıkarılan hastanın sağlığına kavuştuğunu ifade etti.
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