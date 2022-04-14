Bolu'da üniversite öğrencilerinden toplu ulaşım zammı protestosu

14 Nisan 2022 Perşembe, 14:25

Bolu Belediye Meclisi’nde alınan kararla toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı. Öğrenci biletinin 3,75 TL’den 5 TL’ye çıkartılmasının ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencileri kararı protesto etti. Üniversitenin Gölköy yerleşkesi önünde toplanan bir grup öğrenci, yapılan zammın geri alınmasını talep etti.

Protestocu üniversite öğrencileri adına konuşan Kaan Furkan Canik, "Bizler, derin bir ekonomik krizin yaşandığı dönemde okuyan üniversite öğrencileriyiz. Artan hayat pahalılığının gölgesinde asgari yaşamın şartlarına mahkûm ediliyoruz. Ülkede sürmekte olan ekonomik krizin faturası, KYK bursundan veya kredisinden başka bir şeyi olmayan biz öğrencilere kesilmektedir. 850 TL olan bursumuz, barınma, beslenme, ulaşım, internet gibi temel haklarımızı bile karşılamamaktadır. Birçoğumuz, eğitim hayatına devam edebilmek için yarı zamanlı işlerde çalışmaktadır" ifadelerine yer verdi.

"EKONOMİNİN YÜKÜNÜ BİZ TAŞIMAK İSTEMİYORUZ"

Canik, Bolu'da toplu taşıma ücretlerine yapılan zamlarla ilgili, "Geçtiğimiz günlerde Bolu Belediye Meclisi’nin aldığı karar ile sözde öğrenci tarifesi 3,75 TL’den 5 TL’ye çıkartılmıştır. Faturalarımıza, temel gıda ve kiralara yapılan zamları kabul etmediğimiz gibi ulaşıma yapılan bu zammı da kabul etmiyoruz. Sınav dönemine denk getirilen zam kararı, okulumuza ulaşımı kısıtlamakta ve eğitim hakkımızı gasp etmektedir. Ekonominin yükünü biz taşımak istemiyoruz. Bu yükü yaşamımızla ödemeyeceğiz" diye konuştu.