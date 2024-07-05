Akdeniz açıklarında deprem
Akdeniz açıklarından 4 büyüklüğünde meydana geldi.
Akdeniz açıklarından 4 büyüklüğünde meydana geldi.
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