Akdeniz açıklarında deprem

Akdeniz açıklarından 4 büyüklüğünde meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.07.2024 - 19:01
Akdeniz açıklarında deprem
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Akdeniz açıklarından 4 büyüklüğünde meydana geldi.



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