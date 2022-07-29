HDP'li üyelerinin gözaltına alındığı gün AKP'li Mersin Akdeniz Belediye Meclisi, 21 üyesinin yokluğunda 17 üyeyle borçlanma ve satış kararı aldı

29 Temmuz 2022 Cuma, 17:52

AKP’li Mersin Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak tarafından belediye taşınmazının satışı ve kiraya verilmesi konusu, 50 milyon TL kredi kullanma yetkisi gibi maddelerin görüşüleceği ve 21 Temmuz’da yapılmaya karar verilen olağanüstü toplantı ertelenerek, beş meclis üyesinin gözaltına alındığı 28 Temmuz’da gerçekleşti.

Olağanüstü toplantının 5 meclis üyesinin gözaltına alındığı gün yapılması hakkında görüşlerini dünkü meclis toplantısında dile getirmek isteyen Akdeniz Belediyesi CHP Grup Sözcüsü Muhittin Ertaş, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’ın “bu konuyu dilek ve temenniler bölümünde konuşun” sözleriyle engellendi.





“ALEL ACELE OLAĞANÜSTÜ MECLİS YAPILMASINI DEMOKRATİK BULMUYORUZ, HUKUKİ DE BULMUYORUZ”

Bunun üzerine konuşan Ertaş şu konuşmayı yaparak grubuyla birlikte salonu terk etti:

Bugün bulunduğumuz konjonktür ve saatte meclis aritmetiğinin halkın iradesinin şu an meclis oylamasına tam olarak yansımadığını düşünmekteyiz. Bu koşullarda bu meclis çalışmalarına da destek vermeyi düşünmediğimizi ifade etmek istiyoruz. Ancak gündem maddelerine ilişkin düşüncelerimizi ve fikirlerimizi eğer burada açıklama şansı bulamazsak biz bunu başka platformlarda belki dışarıda basın açıklamasıyla halkımıza duyuracağız. Gündem maddeleri bir olağanüstü meclis toplantısına sığdırılamayacak kadar önemli. Bize göre böyle olağanüstü bir meclis toplantısının yapılmasına ihtiyaçta yoktu üç gün sonra olağan bir ağustos ayı meclis toplantısı vardı. Bu meclis toplantısında pekala her konu tartışılır, konuşulurdu ve ayrıntılı olarak görüşülürdü. Daha uzlaşmacı ve daha demokratik bir ortamda bu konuları görüşebilirdik diye düşünüyoruz. Alel acele olağanüstü meclis yapılmasını demokratik bulmuyoruz, hukuki de bulmuyoruz. Bu koşullarda meclis çalışmasına şu dakikadan itibaren destek verme şansımız yoktur. Eğer söz vermeyecekseniz meclis salonunu terk etmek zorundayız.”

Gültak ise toplantıyı terk eden CHP grubunu “şov” yapmakla suçladı. Toplamda 38 üyesi olan belediye meclisi, HDP grubu ve EMEP üyesinin protesto edip toplantıya katılmamasıyla 21 üyenin yokluğunda,1’i bağımsız 16 AKP’li toplam 17 üyeyle karar aldı.

HDP ve EMEP Meclis üyeleri de olağanüstü toplantı sonrasında şu ortak açıklamayı yaptı:

“MADDELER GÖZALTI İLE SAYISI AZALTILAN MUHALEFETİN EKSİLDİĞİ GÜN OLDUBİTTİYE GETİRİLEREK OY ÇOKLUĞU İLE GEÇİRİLMEK İSTENMEKTEDİR”

Toplantı gündeminde yer alan maddelerin hiçbiri olağanüstü çağrısıyla toplantı yapılması gerektirecek konular değildi. Fakat anlaşılan o ki, AKP yönetiminin bir acelesi var ki, HDP’li 5 belediye meclis üyesinin hukuksuz bir şekilde gözaltına alındığı aynı güne denk gelen meclis toplantısı ısrarla yapılmak istenmektedir. Böylece olağanüstü ve aciliyeti olmayan maddeler gözaltı ile sayısı azaltılan muhalefetin eksildiği gün oldubittiye getirilerek oy çokluğu ile geçirilmek istenmektedir.





AKP’li belediye Başkanı Mustafa Gültak’a soruyoruz, bize gönderdiğiniz hangi gündem maddesi, sizin başkanı olduğunuz 5 belediye meclis üyesinin hukuksuz bir şekilde gözaltı yoluyla alıkonulduğu gün görüşülecek kadar acildir.

"50 MİLYON TL BORÇLANMAKTAKİ AMACINIZ NEDİR?"



Soruyoruz;

Yılmaz Güney Parkı'nın Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devrini 2 yıl önce getirdiniz ve o zaman belediye meclisimiz Akdeniz halkının, emekçilerinin, Akdenizde’ki çocukların parkının başka bir kuruma verilmesine karşı çıktı ve reddedildi. Şimdi birkaç yıl sonra yeniden Yılmaz Güney Parkını devretmekteki amacınız ve ısrarınız nedir?





50 milyon TL borçlanma yetkisi zaten belediye meclis üyeleri tarafından komisyona gönderilmiş yani görüşülmüş ve daha sonraki toplantıya ertelenmiş bir gündemdi. Israrla olağan üstü toplantı istemek ve 50 milyon TL borçlanmaktaki amacınız nedir? Kaldırım, asfalt yapımı gerekçesiyle süslediğiniz borçlanma yetkisinin asıl derdi 3,5 yıldır yapılmayan asfalt, kaldırım vs olmadığına göre bu para nereye harcanacaktır? Belediyeyi borç batağına sürüklemekteki amacınız nedir? Belediyenin 50 milyon TL borç arayacak kadar mali durumu kötüyse neden Akdeniz Belediyesi yönetimi yıllardır basın yayın ve reklama çok yüksek miktarlar harcadığı paraları asfalt kaldırım ve temel hizmetlerin görülmesinde kullanmadı?



"MECLİS TOPLANTISI OLDUBİTTİYE GETİRİLDİ"



Akdeniz belediyesine ait eski TEDAŞ binasının satışına istediğiniz onay mı acil olarak olağanüstü toplantı oylanarak kabul edilmesi gerekiyor. Bir yanda 50 milyon TL borçlanma diğer yanda belediye mallarının satışı. Bu bir çelişki değil midir? Bu durum Belediye mallarının satış yoluyla peşkeş çekilmesi değil midir? Bu kıyak kimedir? Hangi yandaşa söz verilmiştir?





Görüldüğü üzere hiçbirinin acil olarak olağanüstü toplantı yapılmasını gerektirmediği, üstelik istenirse eylül ayında normal meclis toplantısı yapılma olanağı varken, yukarıda saydığımız konular daha önce mecliste görüşülmüşken bu toplantıyı 5 belediye meclis üyesinin zorunlu yokluğunda yapılmasının amacı nedir? Bu neyin acelesidir? Eski TEDAŞ binasının satılması ve borçlanmada kimlere ne sözler verildi ki belediye meclis üyeleri alı konularak meclis toplantısı oldubittiye getirilmek istenmektedir?



"HUKUKSUZLUĞUN YANINDA DURMAK DEĞİL MİDİR?"

