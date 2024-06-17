Ayvacık açıklarında 15 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 15 kaçak göçmen yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 17.06.2024 - 00:54
Ayvacık açıklarında 15 kaçak göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Ekipler bölgeye ekip sevk edildi.

Sahil Güvenlik Botu ‘TCSG-6’ tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot içinde 15 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.


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