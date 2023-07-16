Akhisar’da traktör devrildi: Kadın yolcu hayatını kaybetti

Akhisar’da seyir halindeki traktör toprak zeminde devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 16.07.2023 - 07:05
Akhisar’da traktör devrildi: Kadın yolcu hayatını kaybetti
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Edinilen bilgiye göre bugün saat 19.00 sıralarında Zeytinliova Mahallesi istikametinden Yatağan Mahallesi istikametine sürücülüğünü H.İ.A, isimli şahsın yaptığı 45 YC 204 plakalı traktör ile seyir halinde ilerlediği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek eğimli toprak zemine çıkması sonucu devrildi.

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Meydana gelen kazada sürücü İ.D isimli şahıs yaralanırken yolcu olarak bulunan sürücünün eşi H.A. (71) traktörden düşerek, sağ arka lastiğin altında kalarak hayatını kaybettiği bildirildi.

Kazayla ilgili Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı olay yeri incelemesinin ardından Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı bildirildi.


Akhisar traktör

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