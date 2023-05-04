Akıllara durgunluk veren olay.... MHP'li milletvekili adayı, ölen yazarın kitabını kendi kitabıymış gibi tanıttı!

Yayınlanma: 04.05.2023 - 09:54

Güncelleme: 04.05.2023 - 10:11

MHP Adıyaman Milletvekili Adayı İsmail Gümüş'ün, ad benzerliği olan bir başkası tarafından yazılan kitabı, yeniden bastırarak imza günleri düzenlediği ortaya çıktı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Kırklareli doğumlu yazar İsmail Gümüş’ün “Hançer” adlı romanı, Profil Yayıncılık tarafından Nisan 2015'te satışa sunuldu. Yazar Gümüş ise, kitabı satışa çıkarıldıktan kısa bir süre sonra, 5 Kasım 2015’te hayatını kaybetti.

ÖLEN YAZARI KİTABINI SAHİPLENDİ!

Yazarın ölümünden 7 yıl sonra yaşanan skandal ise, akıllara durgunluk verdi.

MHP’den milletvekili adayı olan İsmail Gümüş, 21 Nisan 2022 tarihinde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, şu ifadeleri kullandı:

“Tüm stokları tükenen Hançer adlı romanımı ve nasipse ikinci romanım Alamut’un Hançeri’ni yeniden baskıya gönderdik. Çok yakında yeniden tüm seçkin kitapevlerinde inşallah.”

BAHÇELİ'YE DE HEDİYE ETMİŞ

Gümüş ayrıca, paylaşımın altına kitabı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye hediye ederken çektirdiği fotoğrafı da ekledi. Fotoğraftaki kitabın, 2015 yılında hayatını kaybeden yazar İsmail Gümüş’ün Profil Yayıncılık’tan çıkan kitabı olduğu görüldü.

YAYINEVİNDEN AÇIKLAMA

Yazar İsmail Gümüş’e ait "Hançer" romanının ilk baskısını yapan yayınevi, kitapla ilgili sözleşmenin 1 Mart 2015 tarihinde imzalandığını ve sözleşme süresinin 1 Mart 2020 tarihinde sona erdiğini açıkladı.

Kitaptan yalnızca bir baskı yapıldığını ve stokların tükendiğini aktaran yayınevinin sosyal medyadan da yaptığı açıklamada, “Adıyaman ilimizde bir şahsın bu kitapla imza günü yaptığı bilgisini aldık. Kitapla ve imza günü yapan şahısla herhangi bir ilgimiz yoktur” denildi.

"TELİF HAKKI BENDE"

MHP’li Gümüş ise, başkasının kitabını kendi kitabı gibi kullanmadığını ifade ederek, “Kitabın telif hakkı bende” dedi. Elinde, kendisiyle bir ilgileri olmadığını açıklayan yayınevi ile yaptığı yazışmalar bulunduğunu iddia eden Gümüş, “Peki size niye böyle bir iftira atılsın?” sorusuna ise yanıt vermedi.