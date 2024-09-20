Edirne'de 32 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren 32 yabancı uyruklu yakalandı.

Edirne'de 32 düzensiz göçmen yakalandı
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AA
Yayınlanma: 20.09.2024 - 09:18

Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürdü.

Meriç, İpsala, Lalapaşa ve Uzunköprü ilçelerinde yapılan denetimlerde, Afganistan ve Pakistan uyruklu 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

 


Etiketler: #göçmen #düzensiz göçmen

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