Akın Gürlek açıkladı: Bir ayda 2 bine yakın kişi tutuklandı

Akın Gürlek açıkladı: Bir ayda 2 bine yakın kişi tutuklandı

23.03.2026 11:31:00
Akın Gürlek açıkladı: Bir ayda 2 bine yakın kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, şubatta 81 ilde uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına yönelik düzenlenen 787 operasyonda 6 bin 121 şüpheli hakkında işlem yapıldığını bildirdi. Operasyonlar kapsamında 1877 şüpheli tutuklandı.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu yıl şubatta 81 ilde, 171 Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına yönelik adli kolluk birimlerince 787 operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.

Operasyonlar kapsamında 6 bin 121 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını, 1877 şüphelinin tutuklandığını, 624 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını aktaran Gürlek, şunları kaydetti:

"En fazla işlem yapılan ilimiz İstanbul olmuştur. Bu operasyonlarda görev alan tüm yargı teşkilatı mensuplarımıza ve adli kolluk birimlerine yürekten teşekkür ediyorum. Aile ve toplum yapımızı, milletimizin huzurunu ve ülkemizin ekonomik düzenini hedef alan suçlarla mücadelemizi, ilgili tüm kurumlarımızla eş güdüm içerisinde ve kararlılıkla sürdüreceğiz."

