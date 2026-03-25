Cumhuriyet Gazetesi Logo
Akın Gürlek'in tapu kayıtları: İlçe tapu müdürleri tutuklandı

25.03.2026 16:11:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in tapu kayıtlarını sorguladığı iddia edilen ve açığa alınan 3 kamu görevlisi tutuklandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtların sorguladığı iddia edilen 3 tapu görevlisi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından açığa alındı.

3 kişiden biri olan Kaş Tapu Müdürlüğünde görevli tekniker D.A'nın dün akşam tutuklanmasının ardından bugün Çobanlar İlçe Tapu Müdürü M.D ve Boğazkale İlçe Tapu Müdürü V.S de tutuklandı.

V.S'nin ifadesinde, sorgulamayı kendisinin yaptığını ancak elde ettiği verileri kimseyle paylaşmadığını söylediği öğrenildi.

Öte yandan Kaş'taki görevli tekniker D.A'nın ifadesi doğrultusuna Ayşegül E.K de sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Küçük turpun büyük marifetleri" diyerek duyurduğu basın toplantısında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı iken geçen haftalarda Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek'in malvarlığını açıklamıştı.

Tapu kayıtlarını paylaşan Özel, Gürlek'in konutlarının ve sattığı mülklerin toplam değerinin 452 milyon lira olduğunu söylemişti.

Özel, "11 konut ve 1 arsanın güncel toplam emsallerine göre ortalama değeri 325 milyon 500 bin lira. Alıp satılan 4 konutun işlem tutarı 126 milyon 500 bin lira. Yani mevcut taşınmazlarının ortalama değeri ve satılan mülklerinin toplam ortalama işlem hacmi 452 milyon lira. 1. Derece Hâkim maaşı alsa bile bu kadar serveti edinmesi için tam 190 yıl, yemeden içmeden çalışması gerekiyor. Ama marifetli Akın Bey bunları 19 yılda yapmış" demişti.

İlgili Konular: #tapu #Akın Gürlek

İlgili Haberler

Akın Gürlek duyurdu: 'e-Avukat' dönemi başlıyor
Akın Gürlek duyurdu: 'e-Avukat' dönemi başlıyor Adalet Bakanlığı tarafından hayata geçirilen e-Avukat uygulamasıyla, hükümlü ve tutuklular avukatlarıyla cezaevinden görüntülü görüşme yapabilecek. Yeni sistemi, Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
Antalya'da Adalet Bakanı Gürlek'in tapu sorgulanmasına ilişkin bir kişi daha gözaltında
Antalya'da Adalet Bakanı Gürlek'in tapu sorgulanmasına ilişkin bir kişi daha gözaltında Antalya'nın Kaş ilçesinde Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtlarının usulsüz şekilde sorgulanmasına ilişkin bir şüpheli daha gözaltına alındı.
Akın Gürlek'in 'tapu' kayıtlarını sorgulayan iki tapu müdürü ve bir memur gözaltına alındı
Akın Gürlek'in 'tapu' kayıtlarını sorgulayan iki tapu müdürü ve bir memur gözaltına alındı Adalet Bakanı Gürlek’in tapu kayıtlarını sorguladığı iddia edilen 3 kamu görevlisi açığa alındı. Haklarında soruşturma başlatılırken, Kaş Tapu Müdürlüğü’nde çalışan bir memur gözaltına alındı. Soruşturma sürerken öğle saatlerinde Afyonkarahisar Çobanlar İlçe Tapu Müdürü M.D. ve Çorum Boğazkale İlçe Tapu Müdürü V.S de gözaltına alındı.