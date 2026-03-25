Akın Gürlek'in tapu kayıtları: İlçe tapu müdürleri tutuklandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtların sorguladığı iddia edilen 3 tapu görevlisi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından açığa alındı.

3 kişiden biri olan Kaş Tapu Müdürlüğünde görevli tekniker D.A'nın dün akşam tutuklanmasının ardından bugün Çobanlar İlçe Tapu Müdürü M.D ve Boğazkale İlçe Tapu Müdürü V.S de tutuklandı.

V.S'nin ifadesinde, sorgulamayı kendisinin yaptığını ancak elde ettiği verileri kimseyle paylaşmadığını söylediği öğrenildi.

Öte yandan Kaş'taki görevli tekniker D.A'nın ifadesi doğrultusuna Ayşegül E.K de sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Küçük turpun büyük marifetleri" diyerek duyurduğu basın toplantısında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı iken geçen haftalarda Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek'in malvarlığını açıklamıştı.

Tapu kayıtlarını paylaşan Özel, Gürlek'in konutlarının ve sattığı mülklerin toplam değerinin 452 milyon lira olduğunu söylemişti.

Özel, "11 konut ve 1 arsanın güncel toplam emsallerine göre ortalama değeri 325 milyon 500 bin lira. Alıp satılan 4 konutun işlem tutarı 126 milyon 500 bin lira. Yani mevcut taşınmazlarının ortalama değeri ve satılan mülklerinin toplam ortalama işlem hacmi 452 milyon lira. 1. Derece Hâkim maaşı alsa bile bu kadar serveti edinmesi için tam 190 yıl, yemeden içmeden çalışması gerekiyor. Ama marifetli Akın Bey bunları 19 yılda yapmış" demişti.