Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi'den Bahçeli'ye ziyaret: 'Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzün en güçlü mimarlarından'

2.06.2026 17:11:00
ANKA
Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Ziyaretin ardından açıklama yapan Gürlek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzün en güçlü mimarlarından olan Sayın Genel Başkan’a nazik kabulleri için şükranlarımı sunuyorum" dedi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Bakanlar, ziyaretin ardından sosyal medya hesaplarında açıklamalarda bulundu. 

"EN GÜÇLÜ MİMARI"

Adalet Bakanı Gürlek, ziyarete ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi, İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi ile birlikte ziyaret ettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzün en güçlü mimarlarından olan Sayın Genel Başkan’a nazik kabulleri için şükranlarımı sunuyorum. Türkiye’nin istiklal ve istikbal mücadelesine her daim omuz veren Milliyetçi Hareket Partisi camiasına en kalbi selam ve muhabbetlerimi iletiyorum.”

"TÜRKİYE'YE ÖNEMLİ KATKILAR SUNAN..."

İçişleri Bakanı Çiftçi ise ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek ile birlikte MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettik. Milli meselelerde sergilediği ferasetli duruşu ve ülkemizin yüksek menfaatlerini önceleyen yaklaşımıyla Türkiye'ye önemli katkılar sunan Sayın Bahçeli'ye nazik kabulleri için teşekkür ediyorum."

Bahçeli’nin danışmanı Çiçek'ten İmamoğlu’na çok sert yanıt: 'CHP’ye virüs gibi sızıp...' Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, Ekrem İmamoğlu'nun verdiği röportajda MHP ile ilgili sözlerine çok sert yanıt verdi. İmamoğlu'na yönelik 'Ekrem İmamoğlu isimli virüs...' ifadesini kullanan Çiçek, CHP'nin bugün yaşadığı süreci de İmamoğlu'na bağladı.
Devlet Bahçeli'den 'mutlak butlan' açıklaması: 'Yargıtay bir an önce kararını vermeli' Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, CHP'ye yönelik 'Mutlak butlak' kararına ilişkin Yargıtay'a çağrıda bulunup "Konunun hassasiyetine binaen itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir" dedi. MHP lideri, CHP'ye de "arınma ve durulma" çağrısı yaptı.
‘Hain’ ilan ettiği AKP'li Ensarioğlu açıkladı: ‘Bahçeli benden helallik istedi’ AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kendisinden ‘helallik’ istediğini açıkladı. Ensarioğlu “Celal Adan’ı ziyaret ettim, bana dedi ki, ‘Sayın Bahçeli diyor ki, hakkını helal etsin. Biz o zaman onu hain ilan ettik. Elini kolunu kestik. Bugün onun dediği noktaya gelindi.’ Sonra ben Sayın Bahçeli’yi ziyarete gittim, o da bana aynı şeyi söyledi” dedi.