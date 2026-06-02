Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi'den Bahçeli'ye ziyaret: 'Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzün en güçlü mimarlarından'

Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Bakanlar, ziyaretin ardından sosyal medya hesaplarında açıklamalarda bulundu.

"EN GÜÇLÜ MİMARI"

Adalet Bakanı Gürlek, ziyarete ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi, İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi ile birlikte ziyaret ettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzün en güçlü mimarlarından olan Sayın Genel Başkan’a nazik kabulleri için şükranlarımı sunuyorum. Türkiye’nin istiklal ve istikbal mücadelesine her daim omuz veren Milliyetçi Hareket Partisi camiasına en kalbi selam ve muhabbetlerimi iletiyorum.”

"TÜRKİYE'YE ÖNEMLİ KATKILAR SUNAN..."

İçişleri Bakanı Çiftçi ise ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek ile birlikte MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettik. Milli meselelerde sergilediği ferasetli duruşu ve ülkemizin yüksek menfaatlerini önceleyen yaklaşımıyla Türkiye'ye önemli katkılar sunan Sayın Bahçeli'ye nazik kabulleri için teşekkür ediyorum."