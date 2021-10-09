Akın İpek yıllar sonra anlattı: "Gökçek cemaatin Ankara yöneticisi"

09 Ekim 2021 Cumartesi, 13:06

Türkiye’nin, İngiltere'den FETÖ sebebiyle iadesini istediği firari iş insanı Akın İpek, yıllar sonra ilk kez konuştu.

FETÖ’nün firari ismi Tarık Toros’a konuşan Akın İpek, AKP’li eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Akın İpek, “2015 yılının başına kadar hizmet hareketinde kimler yönetici derseniz ben Melih Gökçek’i sayarım” dedi. İpek konuşmasının devamında, Melih Gökçek’i FETÖ’nün Ankara yöneticisi olarak tanıdığını söyledi.

İpek şunları dile getirdi:

“Eşim Londra’da Melih Gökçek’in eşiyle karşılaşmış. Bir anda dükkanın ortasında ‘FETÖ’cü’ diye ortalığı ayağa kaldırmış. İki yıl sonra birkaç gün önce, kızımın eşimin görüntüleri Melih Gökçek’İn oğlunun Twitter sayfasında gördüm. Melih Gökçek de tutmuş bunu ‘oğluma saldırdılar’ diye.

Ben yıllardan beri Ankara’da yaşayan bir iş adamıyım. Ben aileme medyaya çıkmasını yasaklamıştım. Melih Gökçek’in oğlu uzun zamandır bize ‘FETÖ’cü’ deyip duruyor. Benim AKP’den, CHP’den, MHP’den ve hizmet hareketinden tanıdıklarım var. 2015 yılının başına kadar hizmet hareketinde kimler yönetici derseniz ben Melih Gökçek’i sayarım. Gökçek’i cemaat yöneticisi olarak tanıdım. Bir anda rüzgarın dönmesiyle 180 derece döndü Gökçek. Yıllardır tanıdığı insanlara FETÖ düşmanı olduğunu göstermek için eziyet ediyor.”

2015'TEN BERİ İNGİLTERE’DE YAŞIYOR

İpek'in yöneticisi olduğu Koza İpek Holding 2016 yılında Tasarruf Mevzuatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilmişti. İpek 2015 yılından bu yana İngiltere'de yaşıyor.

İpek, Çelik ve Büyük, Türkiye tarafından "FETÖ/PYD çatı davasının firari sanıkları" olarak aranıyor. Ankara'nın yaptığı iade başvuruları çerçevesinde her üç ismin İngiltere'deki dosyaları birleştirilmişti.

İade talebi ile ilgili olarak Kasım ayında yapılan duruşmanınhâkimi John Zani, kararında İpek, Çelik ve Büyük'ün iade edilmeleri halinde Türkiye'de "kötü muamele ile karşılaşma riskinin" bulunduğunu belirtmişti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Kasım ayındaki kararın "kabul edilemez" olduğunu söylemiş ve "İngiltere yargısının ret kararı, siyasi içerikli bir değerlendirme niteliği taşımaktadır. Bu nedenlerle iade talebiyle ilgili ret kararını ve gerekçelerini kabul etmemiz mümkün değildir" ifadelerini kullanmıştı.