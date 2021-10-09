Akın İpek yıllar sonra anlattı: "Gökçek cemaatin Ankara yöneticisi"
FETÖ sebebiyle İngiltere'den iadesi istenen firari iş insanı Akın İpek, AKP’li eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İpek, “2015 yılının başına kadar hizmet hareketinde kimler yönetici derseniz ben Melih Gökçek’i sayarım” dedi.
Türkiye’nin, İngiltere'den FETÖ sebebiyle iadesini istediği firari iş insanı Akın İpek, yıllar sonra ilk kez konuştu.
FETÖ’nün firari ismi Tarık Toros’a konuşan Akın İpek, AKP’li eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Akın İpek, “2015 yılının başına kadar hizmet hareketinde kimler yönetici derseniz ben Melih Gökçek’i sayarım” dedi. İpek konuşmasının devamında, Melih Gökçek’i FETÖ’nün Ankara yöneticisi olarak tanıdığını söyledi.
İpek şunları dile getirdi:
“Eşim Londra’da Melih Gökçek’in eşiyle karşılaşmış. Bir anda dükkanın ortasında ‘FETÖ’cü’ diye ortalığı ayağa kaldırmış. İki yıl sonra birkaç gün önce, kızımın eşimin görüntüleri Melih Gökçek’İn oğlunun Twitter sayfasında gördüm. Melih Gökçek de tutmuş bunu ‘oğluma saldırdılar’ diye.
Ben yıllardan beri Ankara’da yaşayan bir iş adamıyım. Ben aileme medyaya çıkmasını yasaklamıştım. Melih Gökçek’in oğlu uzun zamandır bize ‘FETÖ’cü’ deyip duruyor. Benim AKP’den, CHP’den, MHP’den ve hizmet hareketinden tanıdıklarım var. 2015 yılının başına kadar hizmet hareketinde kimler yönetici derseniz ben Melih Gökçek’i sayarım. Gökçek’i cemaat yöneticisi olarak tanıdım. Bir anda rüzgarın dönmesiyle 180 derece döndü Gökçek. Yıllardır tanıdığı insanlara FETÖ düşmanı olduğunu göstermek için eziyet ediyor.”
2015'TEN BERİ İNGİLTERE’DE YAŞIYOR
İpek'in yöneticisi olduğu Koza İpek Holding 2016 yılında Tasarruf Mevzuatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilmişti. İpek 2015 yılından bu yana İngiltere'de yaşıyor.
İpek, Çelik ve Büyük, Türkiye tarafından "FETÖ/PYD çatı davasının firari sanıkları" olarak aranıyor. Ankara'nın yaptığı iade başvuruları çerçevesinde her üç ismin İngiltere'deki dosyaları birleştirilmişti.
İade talebi ile ilgili olarak Kasım ayında yapılan duruşmanınhâkimi John Zani, kararında İpek, Çelik ve Büyük'ün iade edilmeleri halinde Türkiye'de "kötü muamele ile karşılaşma riskinin" bulunduğunu belirtmişti.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Kasım ayındaki kararın "kabul edilemez" olduğunu söylemiş ve "İngiltere yargısının ret kararı, siyasi içerikli bir değerlendirme niteliği taşımaktadır. Bu nedenlerle iade talebiyle ilgili ret kararını ve gerekçelerini kabul etmemiz mümkün değildir" ifadelerini kullanmıştı.
İlgili Haberler
- AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Melih Gökçek-FETÖ ilişkisi için yargıya başvuracak
- Melih Gökçek'ten 'itiraf' niteliğinde ifade: "Ödeme yapıldı"
- Savcılık harekete geçti! Melih Gökçek'e Ankapark şoku
- CHP'li vekil, Melih Gökçek'in başkanlığı döneminde yaptığı 'skandalı' anlattı
- 15 Temmuz gazisinden Melih Gökçek hakkında suç duyurusu: 15 ayrı 'FETÖ' iddiası
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Honda işçisinin ikramiyesi kesintiye gitti
- Erdoğan'a kötü haber
- İstanbul'un ilk AVM'si yıkılıyor
- Kapıda kriz! MHP'li başkan içeri alınmadı
- “Çok daha itaatkar ve aptal biri...”
- İngiltere’den korkutan grip uyarısı
- Erdoğan'ın yakınlarına kötü haber
- Mark Zuckerberg, 11 yıl sonra TIME'ın kapağında
- Adalar Kaymakamlığı'ndan İBB'ye 'tahliye' açıklaması
- 'İnsan olmanın tadını çıkarıyorum'