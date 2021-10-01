Melih Gökçek'ten 'itiraf' niteliğinde ifade: "Ödeme yapıldı"

01 Ekim 2021 Cuma, 20:31

Cumhuriyet, hakkında başta FETÖ dosyaları olmak üzere bir çok iddia bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı AKP'li Melih Gökçek'in FETÖ-AKP ayrışmasında “milat olarak kabul edilen” 17/25 Aralık 2013’ten 3 ay sonra, FETÖ’nün yayın organları olduğu gerekçesiyle KHK ile kapatılan Samanyolu TV, Samanyolu Haber TV, Kanaltürk ve Bugün televizyonlarına 375 bin TL’lik reklam vererek, maddi kaynak sağladığını ortaya çıkarmıştı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden el çektirilen eski başkan Gökçek, Ankaralı’ya 750 milyon dolara mal olan Ankapark’ın inşaatı sürerken, 2014 yerel seçimleri öncesinde, ulusal televizyonlara “Ankapark reklamı” verilmesi için ihaleye çıkıldığı açıklanmıştı.

CUMHURİYET BELGELERİ AÇIKLAMIŞTI

Cumhuriyet’in ulaştığı belgelere göre, davet usulü yapılan ihaleyi 14 Mart 2014’te İstanbul’dan People Ajans, 7 milyon 83 bin 540 TL’ye dönemin dolar kuruyla 3 milyon 250 bin dolara kazanmıştı.

Ankapark’ın reklam filminin ajansa tesliminden sonra ajans, Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetiminin de bilgisi doğrultusunda Samanyolu TV, Samanyolu Haber, Kanaltürk ve Bugün televizyonlarında da reklam filmini yayınlatmıştı.

'İTİRAF' NİTELİĞİNDEKİ İFADE

Cumhuriyet'in ortaya çıkardığı bigilerin ardından Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatılmıştı. Gökçek, bugün soruşturmayı yürüten savcı tarafından ifadeye çağrıldı. "Ankara'yı parsel parsel sattığı" suçlamasını AKP'li meclis üyelerine atan Gökçek, FETÖ medyasına reklam ödemesi yapıldığını ise kabul etti.

Gökçek, 17-25 Aralık'tan 3 ay sonra FETÖ'ye yakın yayın organlarına belediye olarak reklam verdiği suçlamasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Anka Park ve Ankara Bulvarı'nın ulusal televizyon kanallarında tanıtım yapılmasına dair ihalede bahse konu ile toplamı 6 milyon 3 bin TL'dir. İhaleye PC İletişim almıştır. İlgili firma reyting esaslarına göre bu reklamları Türksat listesinde o gün mevcut 50 adet televizyon kuruluşuna dağıtmıştır. Bunların içinde Samanyolu TV, Kanaltürk, Bugün TV ve STV Haber'e, yani başka bir değişle FETÖ'nün yayın organlarına 375 bin TL KDV hariç ödeme yapılmıştır. Bu ödemelerin yapıldığı tarihte FETÖ'nün bir terör örgütü olduğu belli değildir. Dolayısıyla bunlara kaynak aktarma söz konusu değildir. Ankara Büyükşehir Belediyesinin iddiası saçma sapan sırf suçlama yapmak için uydurulmuş bir iddiadır. Benim özellikle Mansur Yavaş ve ekibi tarafından yapılan suçlamalar tarafımıza yapılmış en büyük hakarettir."