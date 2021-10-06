AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Melih Gökçek-FETÖ ilişkisi için yargıya başvuracak
Ankara Kent Konseyi Başkanı Yılmaz, “Başkenti parsel parsel peşkeş çeken, ‘rant dinine’ her kesimden insanı kul eden bu kişiden mahkemeler hesap soracaktır” dedi.
Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Cumhuriyet’in haberleriyle gündeme gelen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve FETÖ ilişkisi hakkında yargıya gideceklerini belirterek, “Kenti karıştırmayı kendisine meslek edinmiş bu kişiden, çeyrek asırın hesabını ‘malvarlıklarına’ el konulması, oradan milli servetimize aktarılacak para ve imkânlarla, milyonlarca gencin umudunu yeşertmek için Türkiye Cumhuriyeti Devleti mahkemeleri hesap soracaktır” dedi.
Geçen ay FETÖ soruşturması kapsamında savcılığa ifade veren Gökçek hakkında açıklamalarda bulunan Yılmaz, “Bir kenti ‘dinozor’ istilasına açıp, o kentin topraklarını, şahsi icadı olan ‘rant dininin’ yağmalanmaya hazır kutsal topraklarına çeviren Melih Gökçek aslında kimdir” sorusunu yöneltti. Yılmaz, kendi sorduğu sorunun yanıtı olarak, “Terör örgütü lideri Fethullah Gülen’in bir ömür boyu ağlayarak toplayamadığı paraları, bir emsal artışıyla, kirli bir imar organizasyonu ile altın tepside sunan, örgüte finansman sağlamak adına, mucidi olduğu ‘rant dinine’ her kesimden insanı kul ederek, bir kentin ekonomisine kepenk indirten, Cumhuriyetin başkentini, parsel parsel peşkeş çekmekle yetinmeyip Ankara Ticaret Odası üyelerini ve yönetimini terör örgütünün kucağına düşürmek isteyen, kaybettiği itibarını trollüğüyle kazanabileceğini ümit eden klinik vakadır” ifadelerini kullandı.
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