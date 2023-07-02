Akıntıya kapılan ağabeyini kurtarmak istedi: İkisi de yaşamını yitirdi!

Yayınlanma: 02.07.2023 - 17:44

Güncelleme: 02.07.2023 - 17:44

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde Dicle Barajı Göleti'ne giren Rıdvan Akdemir'in (28) akıntıya kapılması üzerine kardeşi İbrahim Akdemir (24) de ağabeyini kurtarmak için suya girdi.

Alınan bilgiye göre, bir süre sonra iki kardeşin de gözden kaybolduğunu gören yakınları yardım istedi.

Yurttaşların yardımıyla göletten çıkarılan iki kardeş, 112 Acil Sağlık ekiplerince Eğil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Akdemir kardeşler yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.