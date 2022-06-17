Akit TV'den skandal 'sansür': Çanakkale Barosu'ndan açıklama geldi

17 Haziran 2022 Cuma, 17:44

Çanakkale Barosu tarafından yapılan basın açıklamasında, 16 Haziran'da Akit Tv'de yayınlanan "Güne Başlarken" programında 2019 yılında Anadolu Adliyesi'nde duruşmaya etekle giden kadın avukatın etek boyunu ölçmek isteyen hakimin protesto edildiği "Eteğime Değil Dosyana Bak" eylemine ait fotoğraflarda eyleme katılan kadın avukatların bacaklarının sansürlenmesine ve yayında kullanılan ifadelere tepki gösterildi.

"TÜM KADINLAR HEDEF GÖSTERİLMİŞTİR"

Yapılan açıklamada; "Eyleme katılan meslektaşlarımızın bacakları sansürlenerek paylaşılmış ve aynı programda etek giyen kadın avukatların erkek hakim ve savcıları etkileyerek adil yargılanma hakkına zarar verebileceği gibi cinsiyetçi ve ahlakdışı ifadeler kullanılmıştır. Aynı zamanda meslektaşlarımız, baromuz ve tüm kadınlar hedef gösterilmiştir" denildi.

"AKİT TV'Yİ KINIYORUZ"

Çanakkale Barosu tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

"1930 yılında belediye seçimleri ve 1934 yılında kadına seçme ve seçilme hakkı tanındığında dünya ülkeleri arasında başı çekerken, 2022 yılında kadın bedeni, kıyafeti, yaşam tarzı üzerine yapılan baskı ile mücadele etmek durumunda kalmaktan dolayı hicap duymaktayız.

Biz Türk Basınının tamamının bu bakış açısında olduğunu düşünmüyoruz ancak bir Basın kuruluşunun, halkın ve vatandaşın hakkını, kamuoyu yararını ve menfaatini korumak noktasında taraf olması gerekirken; cinsiyetçi söylemleri ve sahip oldukları ahlakdışı bakış açısını dışarı vuran yayınları ile hem kadın hem de çocukları hedef haline getiren Akit TV'yi kınıyoruz.

"BUNUN KARARINI BİZLER VERİRİZ"

Yayında kadın meslektaşlarımızın kıyafetlerinden etkilenerek karar verileceğini düşündüğünü ifade edenler, bize olduğu kadar bağımsız yargı mensuplarına da kabul edilemeyecek ithamlarda bulunmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti laik bir hukuk devletidir. Bugün burada bu açıklamayı sadece hedef gösterilen bizler ve baromuz için değil kadınlar üzerinden yürütülen ve esasında Cumhuriyet'in temel ilkelerini hedef alan saldırıların tümü için yapmaktayız. Kadınların kıyafet seçimleri, yaşam tarzları herhangi bir mecrada erkeklerin tartışabileceği, yorum yapabileceği bir konu değildir. İster uzun etek, ister mini etek giyeriz, ister tesettürle ister dekolteyle gezeriz. Nihayetinde nerede ne giyilmesi gerektiğini bilir ve bunun kararını bizler veriririz.

"LAİK TÜRKİYE VE CUMHURİYETİNİ HEDEF ALIYOR"

12-17 yaşındaki kız çocukları ile evliliği öneren Akit TV'nin sahip olduğu ahlak anlayışı ortadır. Bu nedenle aynı zihniyetin, kadın avukatlar üzerinden başlayıp tüm yargı mensuplarını, kadınları, çocukları laik Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan bu çirkin yorumlarına Çanakkale Barosu olarak izin vermeyeceğimizi ve tüm yasal yollara başvuracağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz."