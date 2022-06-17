Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'ndan Bülent Arınç'a 'kral çıplak' yanıtı: 'Gel Akit TV’ye, bir de buradan de'

17 Haziran 2022 Cuma, 09:33

AKP kurucularından Bülent Arınç'ın “Türk Demokrasi Vakfı; Yeniden” başlıklı toplantıya AKP'li hükümet yetkililerinin katılmamasına tepki gösterdi. Arınç, "Tatlı su balığı siyasetçileri var, suya sabuna dokunmadan. Majestelerinin gazetecileri var. Havanın suyun berraklığından bahsederler. Öksürmenin, bağırmanın zamanıdır. Kral çıplak demenin vaktidir" dedi.

Arınç bu sözleri AKP'nin içinde sert yankılara neden olurken AKP'li Mehmet Metiner Bülent Arınç'a "Bülent Arınç’ın ismini duymak istemiyoruz, yeter artık; inşallah ihraç olur gider, onu partide tutanlara da yazıklar olsun!" sözleriyle tepki gösterdi.

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında Arınç için "Türk Demokrasi Vakfı’nın etkinliğine gidip, “Kral çıplak” dediğin gibi, gel Akit TV’ye, bir de burdan “Kral çıplak” de.." ifadelerini kullandı.

"Majestelerinin gazetecileri, “havanın suyun berraklığı”ndan bahsederken.. Sen de, “Kral çıplak” diye haykır.." diyen Karahasanoğlu yazısının ilgili bölümü şöyle:

"(...) Haydi Bülent Abi..

Türk Demokrasi Vakfı’nın etkinliğine gidip, 'Kral çıplak' dediğin gibi, gel Akit TV’ye, bir de burdan 'Kral çıplak' de..

Majestelerinin gazetecileri, 'havanın suyun berraklığı'ndan bahsederken..

Sen de, 'Kral çıplak' diye haykır..

Haykır da görelim..

15 Temmuz darbesine imza atan krallar mı çıplak..

Yoksa o darbe gecesi, darbecilerin üzerine giden, halkın seçim üstüne seçim kazandırdığı lider mi?

Boşver imaları..

Boşver üzeri kapalı göndermeleri.

Gel açık açık konuş..

Sen 'Hava bulanık' diye anlat..

Ben sana, '367' diyeyim..

Sen bana 'Su bulanık' de..

Ben sana, 'Şeyini şey ettiğiminin şeyindendir' diyeyim..

Yok öyle CHP’lilerle oturup..

Erdoğan düşmanları ile dolaşıp..

Ardından da..

'Şimdi oraya gidersek bir tarafta Kılıçdaroğlu olacak, bir tarafta diğer… Ben böyle bir fotoğrafı nasıl izah ederim diyorlar. Korkuyorlar. Fikirlerine güvenen insanlar hiçbir şeyden korkmaz… Gittikleri yol yol değil' demek..

Korkma, gel Akit TV’ye..

Görelim 2016 FETÖ darbesinden sonra savrulduğun yerleri..

Görelim, pompacılık yapan Danıştay üyesini..

Görelim, işadamlarına şantaj yapan emniyet müdürleri ile kol kola yürüyen Yargıtay üyelerini... (...)"