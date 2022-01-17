Akit'ten AKP'ye 'HDP' çağrısı: Kapatırsanız...

17 Ocak 2022 Pazartesi, 11:29

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Akit yazarı Abdullah Şanlıdağ, hakkında kapatılma davası bulunan HDP ile ilgili AKP'ye çağrıda bulundu.

"AK Parti’nin terör politikası" başlıklı bir yazı kaleme alan Şanlıdağ, HDP'nin kapatılmasına "göz yummanın" AKP için seçimde risk oluşturabileceğine dikkat çekti.

Şanlıdaoğ, “Ak Parti’nin, şimdi HDP’nin kapatılmasına sessiz kalması veya onaylar gibi gözükmesi, 2023’te yapılacak olan seçimler için bir risktir” dedi.

Şanlıdağ şunları belirtti:

"Türkiye’de şu ana kadar onlarca parti kapatıldı. Hepsinin yerine bir başkası kuruldu. Türkiye’de darbeciliğin hüküm sürdüğü yıllarda parti kapatmak ve düşüncenin yasaklanması, adeta gelenekten sayılırdı. Ak Parti öncesi, Erdoğan’ın siyaset yaptığı RP ve ondan önceki İslamcı partiler de 'kapatma' geleneğinden nasibini almıştır. Kendi iktidarında bile kapatılma tehlikesi yaşayan Ak Parti’nin, şimdi HDP’nin kapatılmasına sessiz kalması veya onaylar gibi gözükmesi, 2023’te yapılacak olan seçimler için bir risktir. İktidara geldikten sonra siyasi partilerin kapatılmasına karşı olduğunu gündeme getiren AK Parti, 2010’da yaptığı anayasa değişikliğiyle siyasi parti kapatmayı zorlaştırdı. Ama ne hikmetse, siyasi konjonktürün değiştiği 15 Temmuz darbe kalkışmasından sonra parti kapatmalar tekrar ülke gündemine geldi."